Incendios en Ibiza: Santa Eulària abre fajas forestales en Can Fornet y Cala Llenya para reforzar la prevención

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha iniciado los trabajos para abrir fajas de prevención de incendios forestales en zonas de contacto entre áreas urbanas y forestales del municipio. Con esta actuación, el Consistorio busca reforzar la seguridad de las personas, viviendas e infraestructuras ante el riesgo de incendios.

El Ayuntamiento actuará en áreas que el Plan Local de Emergencias frente a Incendios Forestales considera prioritarias. En concreto, los trabajos se concentrarán en las zonas de Can Fornet, en Jesús, y el Torrent des Coix, en Cala Llenya.

Zonas con mayor riesgo

Estos enclaves presentan una elevada exposición al riesgo porque se encuentran en zonas de alto riesgo de incendio forestal y cuentan con amplias áreas de contacto entre suelo urbano y forestal. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 75.449,65 euros, IVA incluido, y el Ayuntamiento prevé ejecutarlo en un plazo máximo de 60 días. La actuación se divide en dos lotes: uno para Can Furnet, con una inversión de 59.344 euros, y otro para Cala Llenya, con 16.105,66 euros.

Los trabajos actuarán sobre la vegetación para reducir la carga de combustible vegetal. Esta reducción ayuda a minimizar la intensidad del fuego y la velocidad de propagación en caso de incendio. Con estas fajas, el Ayuntamiento creará espacios de protección entre las áreas forestales y las zonas urbanizadas. Además, estas franjas facilitarán el acceso y el trabajo de los equipos de extinción durante una emergencia.

Prevención ante el aumento del riesgo

El Ayuntamiento impulsa esta actuación ante la creciente problemática de los incendios forestales, agravada por factores como el cambio climático, los episodios meteorológicos extremos, la acumulación de masa forestal por el abandono de usos agrícolas y la mayor presencia de actividades humanas en entornos naturales. El Consistorio destaca que estas intervenciones respetan la evolución natural de los bosques, ya que los trabajos no afectarán a especies de crecimiento lento como sabinas y enebros, ni a otras especies presentes en Cala Llenya, como el madroño.