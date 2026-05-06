Ibiza recibe un premio nacional por su labor en igualdad y prevención de la violencia machista

El Ayuntamiento de Ibiza ha recibido un importante reconocimiento estatal por su labor en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres. El Ministerio de Igualdad ha comunicado oficialmente al Consistorio que ha resultado ganador en la X edición del Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la Violencia sobre las Mujeres, desarrollado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El galardón supone uno de los reconocimientos nacionales más relevantes recibidos por el Ayuntamiento de Eivissa en el ámbito de la igualdad y la prevención de las violencias machistas. A la convocatoria se presentaron un total de 49 actuaciones e iniciativas de ámbito local, de las que finalmente fueron evaluadas 46, ya que tres quedaron fuera por no ajustarse al plazo establecido en las bases.

La ciudad de Eivissa ha sido premiada dentro del área 2, relativa a la “mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red entre las autoridades y organismos responsables”. En concreto, el reconocimiento distingue la iniciativa de las mesas locales de coordinación para el abordaje de las violencias machistas en el municipio.

Esta categoría premia actuaciones orientadas a mejorar la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres, maximizar el uso y la accesibilidad de los recursos disponibles, promover apoyos en el ámbito local, perfeccionar los protocolos de actuación y comunicación entre los diferentes agentes implicados, evitar el riesgo de victimización secundaria y reforzar la confianza de las víctimas en las instituciones.

Junto a Eivissa, también han sido galardonados en esta misma área los municipios de Quart de Poblet, en Valencia, por la iniciativa Nosotras para nosotras, y Pinoso, en Alicante, por su Protocolo de actuación conjunta para la prevención, detección e intervención de la violencia contra las mujeres. Mesa de coordinación institucional.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la FEMP, entidades convocantes del concurso, han trasladado al Ayuntamiento de Eivissa su felicitación por “la calidad de la propuesta presentada”, al considerar que puede resultar de gran interés para otras entidades por “su eficacia, su carácter innovador y las posibilidades que ofrece para ser aplicada en otros contextos”.

El acto de entrega de premios se celebrará el próximo martes 19 de mayo, a las 11 horas, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, situada en la calle Nuncio, 8, en Madrid.

"Un buen trabajo"

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Eivissa, Sara Barbado, se ha mostrado muy satisfecha con el galardón, que recogerá el próximo día 19 en Madrid. Barbado ha señalado que este reconocimiento es “una muestra indiscutible de que desde el Ayuntamiento de Ibiza se trabaja de forma real y eficaz por la igualdad y por la prevención de la violencia contra las mujeres”.

La edil ha destacado además que se trata de un premio que el municipio no había recibido hasta ahora y ha subrayado que su concesión demuestra que “se está haciendo un buen trabajo” en el desarrollo de políticas locales contra las violencias machistas.