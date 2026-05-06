Podemos Ibiza pide la dimisión de Triguero por la polémica de su vivienda: "No hay viviendas y menos habrá si siguen cayendo en manos de políticos que especulan"

El grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Ibiza exige al alcalde, Rafael Triguero, que dimita por las "graves informaciones" publicadas en los últimos días por distintos medios de comunicación sobre la situación de su vivienda, unos hechos que la formación considera de "máxima gravedad".

El grupo municipal sostiene que estas informaciones apuntan a "posibles irregularidades incompatibles con la ejemplaridad que debe exigirse a quien ostenta la máxima responsabilidad municipal". Y asegura que el Ayuntamiento de Ibiza, "a decisión del alcalde", ha actuado "con contundencia y rigor contra las personas vulnerables y trabajadores que no pueden permitirse pagar los elevados precios de la vivienda en Ibiza". La formación recuerda que en más de una ocasión ha escuchado en el pleno, "en boca del alcalde", la afirmación: "Actuaremos con contundencia con aquellos que malvivan en coches, caravanas y chabolas".

Sin alternativa habitacional

Podemos Vila también critica que los servicios sociales no hayan dado una alternativa habitacional a las personas desalojadas el pasado mes de abril. Según la formación, la concejala [de Vivienda y Bienestar Social, Lola] Penín afirmó en el pleno que "no hay viviendas para todos". "Claro que no hay y menos habrá si siguen cayendo en manos de políticos que son los primeros que especulan", sostiene el grupo municipal. Podemos Vila añade que, a su juicio, "el alcalde y su familia residen en la vivienda de precio limitado porque con la que especulan es con la vivienda en la que residían antes de adquirir esta última".

El grupo municipal afirma que ahora entiende "el pasotismo" de la regidora de Vivienda y del alcalde ante los reclamos de los ciudadanos por irregularidades urbanísticas, a las que, según Podemos Vila, "han hecho caso omiso". "No es de extrañar que así sea, no interesa sancionar a quienes incumplen las leyes urbanísticas porque la pelota puede caer sobre su tejado, y le cayó a pesar de querer invisibilizar los reclamos de muchos ciudadanos", sostiene la formación.

Podemos Vila señala que "miles de familias en Vila sufren cada mes la asfixia del precio del alquiler, la falta de vivienda asequible y la especulación inmobiliaria", mientras que, según afirma, el alcalde "ha quedado señalado por unos hechos que, de confirmarse, serían absolutamente intolerables desde el punto de vista político y ético". La formación añade que “no puede gobernar quien presuntamente se ha beneficiado de una situación que vulnera las normas que él mismo está obligado a cumplir y defender”.

Hipocresía

"Desde Podemos Vila denunciamos además la hipocresía de quien se ha opuesto reiteradamente a medidas valientes para frenar el problema de la vivienda en la ciudad, rechazando sistemáticamente las mociones presentadas por la regidora Guadalupe Nauda, donde se pedía limitar el precio del alquiler, de aquellos barros a estos lodos. Ahora aparece vinculado a una situación que genera una profunda indignación social. La ciudadanía de Ibiza merece un gobierno limpio, transparente y comprometido con el interés general, no un alcalde bajo sospecha", señala la portavoz de Podemos Vila y concejala de la formación, Guadalupe Nauda.

Por todo ello, Podemos del municipio de Ibiza pide la dimisión inmediata de Rafael Triguero. En caso de no dar ese paso, la formación exige que "asuma responsabilidades políticas de forma inmediata" y que "se aclare hasta el último extremo lo ocurrido".

"La vivienda no puede ser un privilegio para unos pocos ni una oportunidad para quienes gobiernan de espaldas a la realidad de la gente. Los ciudadanos que pagan nuestros sueldos necesitan honestidad, ejemplaridad y respeto institucional", concluye el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de la capital.