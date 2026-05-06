Deporte y servicios centran los siete nuevos ciclos formativos de Ibiza y Formentera para el curso 2026-2027

Ibiza y Formentera incorporarán siete nuevos ciclos de Formación Profesional (FP) el próximo curso 2026-2027. En el caso de Ibiza, la nueva oferta educativa conllevará la puesta en marcha de cuatro ciclos formativos: dos de grado básico, uno de grado medio y uno de grado superior. En el caso de Formentera, se incrementará la oferta de FP con tres nuevos ciclos uno por cada nivel educativo: grado básico, grado medio y grado superior. Todos ellos se incorporarán al instituto Marc Ferrer, el centro de referencia de la isla, con el objetivo de consolidar una oferta más completa y adaptada a las necesidades formativas y laborales del territorio.

La ampliación tiene especial relevancia en las Pitiusas, donde la oferta educativa postobligatoria está condicionada por la insularidad y por la necesidad de evitar que los jóvenes tengan que desplazarse fuera de su isla para cursar determinadas enseñanzas. Con los nuevos ciclos, Ibiza y Formentera refuerzan sus alternativas profesionalizadoras y avanzan hacia una FP más conectada con las necesidades del mercado laboral local.

Según la conselleria de Educación y Universidades, la ampliación estará especialmente vinculada al ámbito deportivo y de servicios. Entre las nuevas enseñanzas figuran el ciclo de grado medio de Guía del medio natural y de tiempo libre y el ciclo de grado superior de Enseñanza y animación sociodeportiva, dos titulaciones alineadas con sectores con una presencia destacada en la economía insular.

Datos a nivel autonómico

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, presentaron este miércoles la nueva oferta de Formación Profesional para el curso 2026-2027, que prevé la implantación de 25 nuevos ciclos formativos y dos cursos de especialización en el conjunto de las Baleares. De esos, Mallorca concentrará la mayor parte del incremento, con 16 ciclos nuevos y dos cursos de especialización; Menorca incorporará un ciclo de grado medio y otro de grado superior; Ibiza sumará cuatro ciclos, y Formentera añadirá tres.

La medida se enmarca en la apuesta del Govern balear por la FP como vía para reducir el abandono escolar prematuro, diversificar los itinerarios educativos y facilitar una incorporación más rápida, cualificada y adaptada al mercado laboral.

Vera defendió que la FP se ha situado "en el centro" de la política educativa del Govern porque, según señaló, es una herramienta esencial para dar respuesta tanto a las necesidades del tejido productivo como a las expectativas de los jóvenes. El conseller destacó además que ampliar y diversificar la oferta es clave para garantizar la equidad, la empleabilidad y la cohesión social.

Con esta nueva programación, el Govern busca adaptar la oferta formativa a los sectores productivos de cada isla e impulsar una FP más vinculada al empleo, especialmente a través de la modalidad dual y de nuevas vías de cualificación profesional.