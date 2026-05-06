Salud
Ayudar a los enfermos de cáncer de Ibiza y Formentera: para eso te pedirán dinero este jueves los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer
La entidad busca la colaboración ciudadana en Ibiza, Santa Eulària y Formentera para financiar servicios gratuitos de orientación y acompañamiento a personas afectadas por la enfermedad
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares celebrará este jueves, 7 de mayo, su tradicional 'Día de la Cuestación', una jornada en la que la entidad volverá a salir a la calle junto a pacientes, voluntarios, socios y profesionales para pedir la colaboración de la ciudadanía.
La iniciativa busca recaudar fondos para seguir impulsando la investigación oncológica y contribuir a mejorar la vida de las personas afectadas por el cáncer. Además, la Asociación destina parte de sus esfuerzos a mantener servicios gratuitos de apoyo, orientación y acompañamiento tanto para pacientes como para sus familiares, con el objetivo de que ninguna persona tenga que afrontar la enfermedad en soledad.
Mesas informativas en Ibiza, Santa Eulària y Formentera
En las Pitiusas, la cuestación se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 13.30 horas. La asociación instalará mesas informativas en la calle Bartomeu Rosselló, en Ibiza; en la calle Sant Jaume, en Santa Eulària, y en la plaza de la Constitución, en Formentera.
Durante la mañana, las personas interesadas podrán acercarse a estos puntos para realizar donativos y conocer de primera mano los servicios, campañas y programas que desarrolla la AECC. Los voluntarios y profesionales de la entidad también ofrecerán información sobre los recursos de apoyo disponibles para pacientes y familias.
La jornada pretende visibilizar la importancia de la implicación social en la lucha contra el cáncer. Desde la asociación recuerdan que su objetivo es superar el 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030 y llegar cada vez a más pacientes y familiares a través de sus servicios de atención y acompañamiento.
Con el apoyo de la sociedad, la entidad asegura que continuará liderando el esfuerzo colectivo para disminuir el impacto del cáncer, promover la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Como resume el lema de la campaña, “cuando paras, nos movemos contra el cáncer”.
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