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Ayudar a los enfermos de cáncer de Ibiza y Formentera: para eso te pedirán dinero este jueves los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer

La entidad busca la colaboración ciudadana en Ibiza, Santa Eulària y Formentera para financiar servicios gratuitos de orientación y acompañamiento a personas afectadas por la enfermedad

Fotografía de archivo en una de las mesas informativas de la (Aecc) el año pasado.

Fotografía de archivo en una de las mesas informativas de la (Aecc) el año pasado. / Vicent Mari

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares celebrará este jueves, 7 de mayo, su tradicional 'Día de la Cuestación', una jornada en la que la entidad volverá a salir a la calle junto a pacientes, voluntarios, socios y profesionales para pedir la colaboración de la ciudadanía.

La iniciativa busca recaudar fondos para seguir impulsando la investigación oncológica y contribuir a mejorar la vida de las personas afectadas por el cáncer. Además, la Asociación destina parte de sus esfuerzos a mantener servicios gratuitos de apoyo, orientación y acompañamiento tanto para pacientes como para sus familiares, con el objetivo de que ninguna persona tenga que afrontar la enfermedad en soledad.

Una de las mesas informativas de la (Aecc) el año pasado.

Una de las mesas informativas de la (Aecc) el año pasado. / Vicent Mari

Mesas informativas en Ibiza, Santa Eulària y Formentera

En las Pitiusas, la cuestación se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 13.30 horas. La asociación instalará mesas informativas en la calle Bartomeu Rosselló, en Ibiza; en la calle Sant Jaume, en Santa Eulària, y en la plaza de la Constitución, en Formentera.

Durante la mañana, las personas interesadas podrán acercarse a estos puntos para realizar donativos y conocer de primera mano los servicios, campañas y programas que desarrolla la AECC. Los voluntarios y profesionales de la entidad también ofrecerán información sobre los recursos de apoyo disponibles para pacientes y familias.

La jornada pretende visibilizar la importancia de la implicación social en la lucha contra el cáncer. Desde la asociación recuerdan que su objetivo es superar el 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030 y llegar cada vez a más pacientes y familiares a través de sus servicios de atención y acompañamiento.

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Con el apoyo de la sociedad, la entidad asegura que continuará liderando el esfuerzo colectivo para disminuir el impacto del cáncer, promover la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Como resume el lema de la campaña, “cuando paras, nos movemos contra el cáncer”.

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