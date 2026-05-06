Microplásticos, sobreexplotación y calentamiento: Enric Servera presenta en Ibiza sus cuadros sobre el mar herido

La sala de exposiciones Can Curt, en Sant Agustí, presenta del 10 al 31 de mayo la exposición ‘Amarar’, del artista visual menorquín Enric Servera. La inauguración tendrá lugar el domingo 10 de mayo, a las 19 horas, con la presencia del artista, que ofrecerá una visita guiada para compartir con el público detalles del proceso creativo de las obras expuestas.

‘Amarar’ parte de la idea de impregnarse, de sumergir el cuerpo y la mirada en un medio que da vida y refleja lo que somos. La exposición reúne piezas que toman la mar como origen y como materia sensible, no solo como paisaje, sino como un espacio vivo, compartido y también herido.

La mar como espejo y advertencia

A través de su obra, Servera aborda las tensiones que atraviesan hoy el medio marino: la presencia de microplásticos, la sobreexplotación, las emisiones o el calentamiento de las aguas. Elementos que evidencian la huella humana y alteran el equilibrio de un entorno que durante mucho tiempo pareció inmutable.

La muestra propone una experiencia de contacto, percepción y conciencia con la mar contemporánea a través del arte. Más que invitar a observarla, esta exposición plantea sentir cómo la mar nos habita, nos cuestiona y reclama una responsabilidad colectiva.

Enric Servera, nacido en Ciutadella (Menorca), es un artista visual multidisciplinar cuya obra se caracteriza por la expresividad y la transversalidad. La naturaleza, y especialmente la mar, ocupa un lugar central en sus composiciones, que transitan entre la abstracción y lo figurativo. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas y ha recibido distintos premios y menciones.

La exposición, que ya pudo verse en febrero en el Centro Cívico Pere Pruna de Barcelona, viajará en agosto a la Sala de Exposiciones Sant Antoni de Maó.

La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep, con la colaboración de la Fundación Baleària. La entrada es gratuita y el horario de apertura será de jueves a domingo, de 19 a 21 horas.