Pep Monerris ‘Bagaix’ transforma en Can Jeroni su universo artístico con arena, tierra y objetos industriales

El Centro de Cultura de Can Jeroni inaugura este viernes, a las 19 horas, la exposición 'Historias de materiales olvidados', una muestra del artista ibicenco Pep Monerris Ferrer, conocido artísticamente como ‘Bagaix’.

La exposición reúne una selección de obras creadas entre 2007 y 2024 a partir del reciclaje de materiales y piezas de distinta procedencia, como televisores, vehículos, bicicletas, máquinas de escribir, discos de vinilo, ordenadores o relojes. A través del ensamblaje y la reutilización de elementos descartados, el artista transforma objetos cotidianos en piezas cargadas de significado y memoria.

Una narrativa visual sobre objetos olvidados

'Historias de materiales olvidados' refuerza la creatividad y la capacidad del arte para dar una nueva vida a los objetos olvidados. Cada pieza construye una narrativa visual propia que explora cuestiones como la música, la transformación social, la tecnología o el futuro, estableciendo un diálogo constante entre lo antiguo y lo nuevo, entre el objeto útil y la expresión artística.

Imagen de una de las obras del artista 'Bagaix' que será expuesta en Can Jeroni. / 'Bagaix'

José Monerris Ferrer nació en Eivissa en 1960 y adoptó el nombre artístico de ‘Bagaix’ a partir de un antiguo apodo familiar vinculado al puerto de Vila y al mítico Bar Balear, espacio donde muchos viajeros dejaban temporalmente sus equipajes. Esa idea del “bagaje” conecta directamente con su universo creativo, construido a partir de objetos cargados de historias y experiencias.

El artista inició su trayectoria profesional en el campo del diseño gráfico y la publicidad entre 1984 y 1996, creando carteles para algunas de las discotecas más emblemáticas de Eivissa, como KU, Space, Angels, Garbi o Glory’s. También es el creador del logotipo de Space Ibiza, utilizado entre 1989 y 2016.

Paralelamente, Monerris ha desarrollado una extensa carrera como artista plástico, con participación en numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de la isla. Su obra combina hierro, piezas de automóvil, electrónica, tierras, arenas y objetos industriales para crear series temáticas inspiradas en la ciencia ficción y en la relación entre el presente y el imaginario futuro.

La exposición podrá visitarse en el Centro de Cultura de Can Jeroni de miércoles a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a sábado, de 18 a 21 horas.