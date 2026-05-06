Opiniones
"¿Hay homofobia en Ibiza y Formentera?": los lectores responden que es un problema que va más allá del lugar
Usuarios de Facebook respondieron la pregunta y varios comentarios coincidieron en que la homofobia existe en todas partes, aunque también hubo quienes apuntaron a la falta de respeto y a factores sociales.
La pregunta planteada por Diario de Ibiza en Facebook —"¿Crees que hay homofobia en Ibiza y Formentera?"— generó distintas respuestas entre los lectores, aunque una idea se repitió en varios comentarios: la homofobia no sería exclusiva de un territorio concreto, sino un problema presente en muchos lugares.
Uno de los comentarios más destacados fue el de Susana Horia, quien señaló: "No se trata del sitio, sino de la clase del ser humano". En una línea similar, Araceli Margarita Fernández afirmó que "la hay en todas partes", mientras que Anna Maria Ricco resumió su opinión diciendo: "En todo el mundo hay".
También hubo lectores que relacionaron el problema con otros factores. Nacho Rosillo López opinó que la homofobia "aumenta paralelamente al multiculturalismo", mientras que Paco Alemán consideró que crece "proporcionalmente al avance de la extrema derecha". Por su parte, Karin Hoffmann expresó su deseo de que no exista, preguntándose "espero que no, ¿y por qué?", y Juan Carlos Sosa puso el foco en otra cuestión: "Lo que sí no hay, respeto".
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