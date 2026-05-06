Graves acusaciones por un local convertido en VPL comprometen al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, admitió ayer que ha comprado un bajo en el edificio del barrio de Can Misses en el que vive con su familia, y lo ha reconvertido en Vivienda de Precio Limitado con el objetivo de destinarla al alquiler. Triguero salió al paso, en una comparecencia en la que no permitió preguntas de los periodistas, de unas informaciones publicadas por el digital La Voz de Ibiza, que le acusa de haber cometido graves irregularidades, en cuyos detalles el alcalde no entró. El medio asegura que Triguero y su familia viven en esa VPL, a pesar de que la ley impide ser beneficiario de una VPL a quien posee más del 50% de otra vivienda, y la esposa de Triguero es la propietaria del piso situado en el mismo edificio, y en el que vivían hasta trasladarse al bajo, según La Voz. El PSOE sostiene que, por las informaciones que ha recabado, el alcalde y su familia están viviendo en el bajo desde hace semanas, lo que sería un flagrante incumplimiento de la normativa. La Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern balear tiene como fin aumentar los hogares disponibles, con fórmulas como cambiar el uso de locales comerciales a residencial, pero con unas condiciones, como la mencionada anteriormente.

Además, el digital denuncia que Triguero no ha inscrito el bajo en el registro autonómico de viviendas de precio limitado del Govern, a pesar de que dispone de la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo. También afirma que ni el alcalde ni su esposa han presentado declaración responsable como beneficiarios de la VPL en el registro correspondiente, ambas cosas preceptivas.

Después de la rueda de prensa de presentación del programa de la Ibiza Medieval, el alcalde hizo unas breves declaraciones a los periodistas «para desmentir las falsedades publicadas en el día de ayer [este lunes] en un boletín digital». Triguero se refiere a diferentes noticias que publicó este lunes por la tarde el digital, que le acusa de haber cometido «múltiples irregularidades muy graves en su nueva Vivienda de Precio Limitado».

Triguero se defiende

«No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida», repitió Triguero en dos ocasiones, aunque no se le acusa de eso, sino de ser beneficiario junto a su esposa de una VPL, pese a incumplir las condiciones que exige la ley. El alcalde dio a entender que siguen viviendo en el anterior piso, pero el digital asegura que lo han alquilado. Triguero ni desmintió ni confirmó estos datos.

El alcalde se negó a contestar preguntas de los periodistas y se limitó a hacer las declaraciones que se había preparado, y que llevaba anotadas en un papel. Tampoco el departamento de comunicación del Ayuntamiento ha contestado a las dudas de los periodistas. Este lunes por la tarde uno de los portavoces municipales señaló a este diario que se trata de «una cuestión que afecta a la vida privada» de Triguero y que, por tanto, no harían ningún comentario al respecto. En ese momento, indicaba este mismo portavoz, se encontraba reunido con abogados que le estaban «asesorando» para, precisamente, redactar el comunicado que leyó ayer al mediodía en el Portal de ses Taules.

«Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado para crear indignación y dando a entender que yo me he podido aprovechar de alguna manera de un recurso público, y eso es rotundamente falso. Es absolutamente falso», recalcó Triguero.

Concretamente, la ley establece que «el beneficiario de una VPL no podrá ser titular de más del 50% del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección, salvo que la vivienda resulte sobrevenidamente inadecuada para las circunstancias personales o familiares o que hayan sido privados de su uso por causas no imputables a los interesados». Por tanto, si tal como sostienen el digital y el PSOE la familia vive en ese bajo, estarían incumpliendo la ley si la esposa es la propietaria de otro piso.

«En diciembre de 2024 decidimos adquirir un local comercial libre a precio de mercado en el residencial donde vivimos, que desgraciadamente desde el día de ayer [lunes] es notorio y público, para reconvertirlo después de su tramitación en una vivienda a precio limitado, vivienda a precio limitado que lo será toda su vida», indicó Triguero. Una VPL no se puede reconvertir nunca en vivienda de precio de mercado libre, pues la actual normativa lo impide.

«Ninguna incorrección»

Triguero insistió en que ha seguido toda la tramitación orientado, «como no puede ser de otra forma, por técnicos y por jurídicos», y que el procedimiento, iniciado en diciembre de 2024, sigue «abierto, en plazo y, por lo tanto, no ha finalizado». También aseguró que, hasta este momento, no se le ha notificado ni manifestado «por parte de los organismos competentes ninguna incorrección por la tramitación realizada sobre ese local comercial».

Triguero repitió que «en todo momento» ha «cumplido la ley escrupulosamente» y defendió que las denuncias realizadas no cuestionan su labor pública, su función o gestión como alcalde: «Esto trata de quebrantar mi honor, mi honestidad y además la de mi familia. Era consciente desde el primer momento de que la adquisición de este local y su posterior tramitación en ese cambio de uso algún día llegaría a la opinión pública. Más aún cuando desde el mes de febrero de 2026 el Partido Socialista solicitó acceso al expediente en tramitación y se le otorgó en un ejercicio de total transparencia», apuntó, justo en el mismo momento en el que el PSOE ofrecía una rueda de prensa al respecto.

Sin entrar en más detalle sobre las publicaciones de este lunes, el alcalde agregó que «el periodismo no debería ir sobre los clics que uno puede ganar, ni tampoco las visualizaciones y sobre todo no a cualquier precio». «Absolutamente todo tiene unos límites y considero que aquí se han sobrepasado esos límites», criticó.

Antes de finalizar su comparecencia, indicó que está «valorando cuantas acciones legales se consideren oportunas» para preservar su honor y el de su familia y añadió que su voluntad es «que una vez finalizado este proceso, se ponga a disposición del mercado de alquiler esa vivienda a precio limitado, que es lo que corresponde».

La Voz asegura también que Triguero instaló una valla ilegal en el bajo, sin permiso de la comunidad de propietarios ni del Consell y de una estética que incumple el Plan General de Ordenación Urbana, que luego retiró en parte cuando el digital ya le había preguntado por toda esta situación.

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Además, afirma que Triguero y su esposa «maniobraron» e hicieron cesiones (donar la herencia en vida) a sus hijos, menores, para ajustarse a las exigencias legales: el alcalde les cedió el 50% del piso que tenía al 100% en otro edificio del barrio, y ella hizo lo mismo con el 50% del local que compraron. Tampoco el alcalde ha respondido sobre estos datos.