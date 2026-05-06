Manuela Gómez gana el premio de cuento Las Dalias Ibiza en una edición de récord

El Premio Internacional de Cuento Las Dalias ha alcanzado en su novena edición su mayor cifra de participación hasta la fecha: 2.281 relatos recibidos, lo que "consolida la convocatoria como una de las más activas del cuento en lengua española", destacan desde la organización.

El jurado ha concedido el galardón, dotado con 3.000 euros, a la escritora Manuela Gómez, natural de Almendral, Badajoz, por su relato ‘El teorema de Argote’, una pieza que destaca por su ambición conceptual, su precisión narrativa y su marcado carácter literario, indica el jurado.

"El cuento ganador construye una arquitectura imaginaria que funciona al mismo tiempo como sistema filosófico y artefacto narrativo. A partir de la figura de un erudito obsesionado con levantar una ciudad total, un espacio sin fisuras donde toda separación desaparece, el relato despliega un juego de espejos entre pensamiento, materia y lenguaje", detallan.

La narración avanza hacia una revelación inquietante: la ciudad imaginada no es otra cosa que la vida de su creador convertida en escritura. De este modo, el lector, al recorrerla, acaba formando parte de ese mismo dispositivo literario.

Un relato de raíz borgiana

El jurado ha resaltado la raíz borgiana de ‘El teorema de Argote’, tanto por su concepción del infinito y la autorreferencialidad como por su capacidad para sostener una idea abstracta sin perder tensión narrativa. Manuela Gómez cuenta con una trayectoria literaria en la que conviven la poesía, el cuento y la escritura dirigida al público infantil. Graduada en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca y en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Extremadura, ha sido reconocida en distintos certámenes durante los últimos años, tanto en narrativa breve como en poesía.

El jurado de esta edición ha estado formado por los escritores Maribel Andrés Llamero y Alberto de la Rocha, la directora de Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine, Laura Ferrer Arambarri, y el poeta Ben Clark, coordinador del premio.

Tras el proceso de selección, quince relatos fueron finalistas: ‘A continuación, unas simples indicaciones para el suicidio reflexivo’, ‘Adelina’, ‘Caída y disposición’, ‘Cita en Heidelberg’, ‘El cartógrafo de la niebla’, ‘El mejor acuerdo posible’, ‘El odio de mi madre’, ‘El teorema de Argote’, ‘El típico poyaque’, ‘El último aleteo del cuervo’, ‘La cápsula del tiempo’, ‘Lecciones de anatomía’, ‘Stet’, ‘Último otoño en Rodmell’ y ‘68’4’.

El relato ganador se publicará, en su versión original y traducido al inglés, en el próximo número de la revista de Las Dalias. El Premio Internacional de Cuento ‘Las Dalias’ ha reconocido en ediciones anteriores a autores como Gonzalo Calcedo, Nerea Pallares, Pablo Aranda, Matías Candeira, Santiago Casero, Diego Vasquez Rivero, Victoria Trigo Bello y Antonio Tocornal, una nómina que refleja la vitalidad y diversidad del cuento contemporáneo en español.