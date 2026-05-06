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Casitas con porche, aire acondicionado y placas solares: las construcciones paralizadas por el Consell de Formentera en el Cap de Barbaria

La institución insular ha iniciado un nuevo expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística tras detectar obras contrarias a la ordenación en la zona, donde ya existía una orden de demolición previa.

Una de las construcciones de madera paralizadas

Una de las construcciones de madera paralizadas / Consell de Formentera

Redacción Ibiza

El Consell Insular de Formentera ha ordenado la paralización inmediata de unas obras en la venda des Cap de Barbaria consistentes en la construcción de varias edificaciones de madera contrarias a la ordenación urbanística.

La decisión se ha adoptado mediante un decreto de Presidencia, después de que la Policía Local inspeccionara la zona los días 25 y 27 de abril y emitiera los correspondientes informes, en los que se constataba la ejecución de estas construcciones.

Ya existía una orden de demolición previa

Según recoge la resolución, sobre este mismo ámbito ya constaba un expediente anterior de restablecimiento de la legalidad urbanística, finalizado en 2024 con una orden de demolición de dos construcciones de madera, de unos 50 metros cuadrados cada una, además de un porche exterior, instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, y una pérgola con placas solares. El Consell señala que dicha orden de demolición no se habría ejecutado, por lo que ahora también inicia el correspondiente expediente de multas coercitivas.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha asegurado que la administración insular actuará "con toda la firmeza" ante actuaciones que vulneren la legalidad urbanística. Portas ha remarcado que "Formentera no se puede permitir mirar hacia otro lado cuando se construye sin autorización y, además, existen antecedentes de incumplimiento de órdenes administrativas".

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La resolución advierte de que, si no se cumple la orden de suspensión en el plazo máximo de 24 horas desde la notificación, se podrá ordenar a la Policía Local el precinto de las obras, instalaciones o elementos auxiliares, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes. El decreto recuerda, además, que la normativa urbanística vigente prohíbe determinadas edificaciones y elementos impropios en suelo rústico, como casas de madera, construcciones prefabricadas o elementos habitables móviles o fijos, de acuerdo con el Pla Territorial Insular de Formentera.

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