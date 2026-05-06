Del yoga facial a la nutrición hormonal: Formentera Zen 2026 despliega su programa

Formentera volverá a situarse en el mapa del turismo de bienestar con la celebración de la duodécima edición de Formentera Zen, una cita impulsada por el Consell de Formentera que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo en el Hotel Gecko Formentera. Bajo el lema 'El bienestar empieza en ti', el encuentro reunirá durante tres días a reconocidos profesionales locales y nacionales vinculados al yoga, la nutrición, la salud integrativa y el desarrollo personal. La propuesta combina prácticas físicas, charlas, experiencias gastronómicas y actividades orientadas a promover el equilibrio físico, mental y emocional en un entorno natural privilegiado.

La edición de este año contará con la presencia destacada de Blanca García-Orea Haro, conocida como Blanca Nutri, y Marta Marcè, dos referentes en divulgación sobre nutrición, salud hormonal y bienestar femenino. Ambas se han consolidado como voces influyentes en el ámbito de la salud integrativa y protagonizarán dos de los momentos más esperados del programa.

Tres días para reconectar

La jornada inaugural comenzará con una presentación del encuentro y una meditación, como punto de partida para un fin de semana dedicado al autocuidado. A continuación, los asistentes podrán participar en un taller y cata de vinos locales a cargo de Bodegas Terramoll, una actividad pensada para acercar al público al alma vitivinícola de Formentera.

El sábado 30 de mayo concentrará buena parte de las actividades del programa. La jornada incluirá prácticas como barre y una experiencia de Vinyasa Hatha Fusion, además de charlas sobre desarrollo personal, psiconeuroinmunología, reducción del estrés y bienestar femenino.

El domingo 31 de mayo completará la programación con una sesión de pilates, yoga facial, un showcooking con producto local y nuevas ponencias centradas en la salud y el equilibrio personal.

Blanca García-Orea Haro, especialista en nutrición clínica, digestiva y hormonal, cuenta además con formación en microbiota humana. Su intervención pondrá el foco en la relación entre alimentación, digestión, hormonas y bienestar general.

Por su parte, Marta Marcè abordará la nutrición como una herramienta para equilibrar las hormonas, mejorar la energía y tratar problemas como el síndrome premenstrual o la fatiga, cuestiones cada vez más presentes en la conversación sobre salud femenina.

Entradas desde 70 euros

Las inscripciones para Formentera Zen 2026 ya están disponibles con diferentes modalidades de entrada. La entrada general, que permite acceder a todas las actividades del encuentro, tiene un precio de 190 euros. También se ofrecen entradas por franjas para quienes solo quieran asistir a una parte del programa: sábado por la mañana, sábado por la tarde o domingo por la mañana, cada una con un precio de 70 euros.

El evento contempla además tarifas reducidas para residentes. En el caso de los residentes en Formentera, la entrada general cuesta 95 euros, mientras que las entradas por franjas tienen un precio de 45 euros. Para poder beneficiarse de esta tarifa será obligatorio presentar el certificado de residencia en Formentera.

También habrá descuentos para residentes en Baleares, concretamente para personas con residencia en Mallorca, Menorca o Ibiza. En este caso, la entrada general tiene un precio de 152 euros, mientras que las entradas para sábado por la mañana, sábado por la tarde o domingo por la mañana cuestan 56 euros. La organización exigirá el certificado de residencia correspondiente para validar la adquisición de estas entradas.

Con esta nueva edición, Formentera Zen refuerza su posicionamiento como una de las citas de referencia del turismo de bienestar en las Pitiusas. El encuentro combina salud, naturaleza, conocimiento y experiencias locales en uno de los enclaves más singulares del Mediterráneo. El programa completo y las inscripciones están disponibles en la web oficial del evento.