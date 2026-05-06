De tampones a cremas solares: estos son los objetos más curiosos en los que intentan colar alcohol en un conocido 'beach club' de Ibiza

Wayne Lineker ha vuelto a captar la atención en redes sociales con una publicación relacionada con O Beach Ibiza. El empresario ha compartido un vídeo en el que se ven los escondites más llamativos que utilizan algunos clientes para intentar introducir alcohol en el conocido club de Sant Antoni.

El vídeo, publicado con un tono humorístico, muestra diferentes objetos aparentemente cotidianos que el personal de seguridad revisa antes de la entrada al local. En el texto que acompaña a la publicación, Lineker escribió: “Nothing gets past our security but we love watching you try”, que podría traducirse como: “Nada se le escapa a nuestra seguridad, pero nos encanta veros intentarlo”. El mensaje termina con el hashtag #theyknew, una frase que refuerza el tono cómplice y divertido del vídeo.

Entre los objetos que aparecen en la grabación destacan algunos especialmente sorprendentes. Según se aprecia en el vídeo, algunas personas habrían intentado ocultar bebida en petacas con forma de pulseras XXL de mujer, tampones, el mango de un cepillo, un paraguas, una batería portátil, el interior de un bolso o incluso en envases de crema solar para la cara.

La publicación ha generado comentarios y reacciones por la creatividad de algunos intentos, aunque el propio mensaje de Lineker deja claro que la seguridad del establecimiento está acostumbrada a este tipo de situaciones. La escena se suma a los muchos vídeos relacionados con la vida nocturna de Ibiza que cada verano circulan en redes sociales y que suelen despertar la curiosidad de miles de usuarios.

O Beach Ibiza, situado en Sant Antoni, es uno de los beach clubs más conocidos de la isla y uno de los establecimientos asociados a la imagen de Wayne Lineker. Sus fiestas, sesiones de música y ambiente festivo lo han convertido en un punto habitual para visitantes británicos y turistas que buscan disfrutar de la oferta de ocio de Ibiza.