Solidaridad
1.600 euros para combatir el cáncer desde las pistas de pádel de Ibiza
AECC, Apaac, Associació Elena Torres, Aspanob, IFCC y CMM recibirán la recaudación del torneo
El programa Sant Josep contra el Càncer ha puesto el punto final a la edición de este año con la celebración del Torneo de Pádel Sant Josep contra el Cáncer, disputado en las instalaciones de Ibiza Pádel Indoor. La cita deportiva ha permitido recaudar 1.600 euros, que se destinarán íntegramente a entidades que trabajan en la lucha contra el cáncer y en el apoyo a pacientes y familiares.
Los fondos recaudados se repartirán entre la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac); la Asociación Elena Torres; Asociación de familias de menores con cáncer de las Islas Balearas (Aspanob); Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) y la Asociación contra el Cáncer de Mama Metastásico (CMM).
La iniciativa forma parte del programa solidario impulsado por el Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad, y ha contado con la colaboración de Ibiza Pádel Indoor, así como con la participación solidaria de todas las personas inscritas en el torneo.
Con esta actividad se clausura la edición de Sant Josep contra el Cáncer 2026, un programa que durante los últimos meses ha combinado actividades solidarias, deportivas y culturales con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de las asociaciones participantes y fomentar la concienciación, la prevención y la investigación en la lucha contra el cáncer.
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