La conselleria de Vivienda no ve irregularidades en el expediente de la VPL del alcalde de Ibiza: todavía está en trámite

La conselleria de Vivienda del Govern balear no aprecia incumplimientos en el expediente de la Vivienda de Precio Limitado del alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, al tratarse de un procedimiento que todavía está pendiente de tramitación. Según indican desde el departamento de comunicación de la conselleria, la Dirección general de Vivienda y Arquitectura del Govern, hasta la fecha, "no ha recibido documentación para la inscripción de la vivienda en el registro autonómico de Viviendas de Precio Limitado (VPL) ni para el posterior registro de sus beneficiarios en relación con el caso consultado".

Desde la conselleria explican que revisarán la documentación y el cumplimiento de los requisitos cuando esta sea aportada, "como en cualquier otro caso". "Por ello, no se pueden considerar incumplimientos en un procedimiento que aún se encuentra pendiente de tramitación", señalan.

La inscripción se debe realizar una vez que el local reconvertido dispone de la licencia de primera ocupación del Ayuntamiento y antes de que se comercialice. Según explican desde del PSOE a Diario de Ibiza, este inmueble de Triguero contaría con la licencia que otorga el Ayuntamiento de Ibiza desde el 6 de marzo de 2026, pero, según conselleria, el alcalde todavía no ha inscrito la vivienda en el registro del Govern.

La inscripción de VPL, "dentro de plazo"

"Como ya hemos manifestado, una vivienda se debe inscribir en el registro autonómico de VPL a partir del momento en que haya obtenido la licencia municipal de primera ocupación", indican desde la conselleria de Vivienda, antes de matizar que "no hay un plazo de tiempo determinado en la ley" para realizar esta inscripción. "Según la información de la que disponemos, en este caso [la propiedad] se encuentra dentro de la fase previa a la inscripción, por tanto, dentro de plazo, en el sentido de estar en el periodo en que ya puede inscribir la vivienda en el registro de VPL", añade la conselleria.

Y aclara que la inscripción tiene que realizarse antes de que la VPL se comercialice y también antes de que sea ocupada como domicilio habitual y permanente por parte de las personas beneficiarias o usuarias. Según ha denunciado el PSOE, el alcalde y su familia podrían haber cometido una irregularidad en este sentido, ya que sostienen que en abril de este año la familia se mudó a este local reconvertido en VPL. Sin embargo, la conselleria afirma que "no se tiene constancia de que se dé este supuesto en el caso consultado".

En este sentido, el PSOE también ha señalado que en esta nueva propiedad se ha instalado un vallado opaco de altura considerable y que esta actuación no cuenta con el título habilitante necesario y contraviene el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Ibiza, de 2023. Este diario ha preguntado al respecto al Consistorio, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

Este martes, Triguero compareció ante los medios locales y admitió que en diciembre de 2024 adquirió un bajo en el edificio de Can Misses en el que vive con su familia y que lo ha reconvertido en VPL con el objetivo de destinarlo al alquiler. Durante su intervención, que se produjo para responder a La Voz de Ibiza, no permitió hacer preguntas.

Los requisitos de propiedad afectan a los futuros inquilinos

Como asegura el PSOE balear en una denuncia interpuesta ante el Ibavi y la conselleria, Triguero y su esposa hicieron cesiones a sus hijos menores mediante una donación de herencia en vida de su participación en varios inmuebles para ajustarse a las exigencias legales que requiere una VPL para entrar a vivir: el alcalde les cedió el 50% del piso que tenía al 100% en otro edificio del barrio y ella hizo lo mismo con el 50% del local que compraron. Según la conselleria, este requisito no se aplica al propietario de un local que posteriormente se reconvierte en VPL, sino a las personas beneficiarias de la vivienda.

En el caso consultado, la conselleria señala que Triguero "ya ha manifestado públicamente" su intención de sacar la VPL al mercado de alquiler una vez finalice la tramitación. Por tanto, según Vivienda, "serán los futuros inquilinos quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a una VPL como beneficiarios". Una vez que se aporte la documentación, la conselleria la revisará junto con el cumplimiento de requisitos, apunta: "Tanto sobre la inscripción de la vivienda en el registro de VPL como sobre los beneficiarios", indican.