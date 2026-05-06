Consejos para encontrar trabajo en Ibiza: la advertencia de una pareja estafada con un alojamiento

Encontrar trabajo en Ibiza para hacer la temporada puede parecer sencillo cuando se acerca el verano, pero la experiencia de quienes ya han pasado por el proceso demuestra que no basta con enviar currículums y esperar respuesta. Una pareja que denunció haber sido estafada con un alojamiento en la isla ha compartido ahora un vídeo con varios consejos para quienes estén pensando en mudarse a Ibiza para trabajar.

Tras su mala experiencia con la vivienda, los jóvenes han querido explicar qué pasos les ayudaron a encontrar oportunidades laborales y qué errores conviene evitar antes de aterrizar en la isla. Su mensaje principal es claro: buscar trabajo en Ibiza requiere planificación, contactos, llamadas y mucha precaución con el alojamiento.

Los grupos de Telegram y Facebook, claves para buscar trabajo en Ibiza

Uno de los consejos más importantes de la pareja es entrar en grupos de Telegram y Facebook relacionados con empleo en Ibiza. Según explican, estos canales se mueven mucho durante la temporada y pueden servir para encontrar ofertas de hoteles, restaurantes, beach clubs, bares y otros negocios turísticos.

"Lo más importante son los grupos de Telegram. Tenéis que meteros en todo tipo de grupos de Facebook y Telegram: ‘Jobs en Ibiza’, ‘Trabajos en Ibiza’... Ahí os van a salir un montón de oportunidades, sobre todo en plena temporada", explican en el vídeo.

Para quienes quieren hacer temporada en la isla, estos grupos pueden ser una vía rápida para enterarse de vacantes que no siempre aparecen en portales de empleo tradicionales.

Enviar currículums antes de viajar a la isla

La pareja recomienda empezar la búsqueda con tiempo. En su caso, comenzaron a moverse varios meses antes de llegar a Ibiza. Uno de ellos cuenta que, unos tres meses antes del viaje, empezó a enviar currículums a hoteles y restaurantes, además de llamar directamente a numerosos establecimientos.

Su consejo es no limitarse al correo electrónico. “Coged el teléfono y empezad a llamar a hoteles o negocios de la zona donde vayáis a vivir”, recomiendan. Según explican, llamar puede marcar la diferencia porque la mayoría de candidatos se limita a mandar emails.

La estrategia cambia cuando la persona ya está en Ibiza. En ese caso, consideran que lo mejor es acudir directamente a los negocios y entregar el currículum en mano. Presentarse cara a cara permite que los responsables pongan rostro al candidato y puede ayudar a destacar entre otros aspirantes.

Hoteles con alojamiento incluido: una opción para hacer temporada

Otro punto importante para quienes buscan empleo en Ibiza es valorar los trabajos que incluyen alojamiento. Muchos hoteles ofrecen habitación a sus trabajadores durante la temporada, una opción especialmente útil ante la dificultad de encontrar vivienda en la isla.

La pareja recuerda que esta alternativa puede facilitar mucho la llegada a Ibiza, aunque también tiene un inconveniente: vincula el alojamiento al puesto de trabajo. Por eso, quienes no quieran depender de la empresa para tener vivienda pueden buscar piso por su cuenta y después intentar encontrar empleo cerca de esa zona.

Esta fue la opción que eligieron ellos, aunque su experiencia acabó sirviendo también como advertencia.

La gran advertencia: no adelantar dinero por un piso sin garantías

Aunque el vídeo se centra en los consejos para encontrar trabajo, la pareja insiste en que el alojamiento es uno de los mayores riesgos para quienes preparan la temporada desde fuera. Su caso terminó en una estafa, por lo que recomiendan comprobar siempre que la vivienda existe antes de hacer ningún pago.

“Os recomendamos que, si podéis, vayáis antes a Ibiza para comprobar que el alojamiento es real y que no os pase como a nosotros”, explican.

También advierten de que pedir datos o recibir documentación no siempre es suficiente. “A veces, aunque pidáis datos y parezca todo fiable, os pueden estafar igualmente”, señalan. Por eso, su consejo es tajante: “Hasta que no tengáis las llaves, no adelantéis dinero”.

Vivir cerca del trabajo o tener coche

La pareja también destaca un aspecto práctico que puede condicionar toda la temporada: el transporte. Según cuentan, tener coche en Ibiza es muy importante porque las conexiones no siempre son cómodas y depender del transporte público puede complicar mucho la rutina diaria.

“Es muy importante tener coche en la isla porque está todo muy mal conectado y el transporte público aquí es terrible”, aseguran.

Por eso, aconsejan mirar muy bien dónde está el alojamiento antes de aceptar un trabajo. Lo ideal, explican, es que el empleo esté cerca de la vivienda o que exista una forma sencilla de desplazarse. De lo contrario, hacer temporada en Ibiza puede convertirse en una experiencia mucho más complicada de lo previsto.