El álbum
Las compras con corazón por el día de la madre tienen premio en Ibiza
La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Ibiza realizaron ayer el sorteo de los ganadores del concurso ‘Compra con Corazón por el Día de la Madre’. Los premiados recibieron cestas con producto local, flores y artículos de cuidado personal, en una campaña con más de un centenar de comercios participantes.
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