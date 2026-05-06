El Centro de Interpretación de sa Caleta reabre tras corregir sus desperfectos

El Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico y de las baterías militares de sa Caleta ya ha reabierto sus puertas tras finalizar las actuaciones de mejora y conservación de la zona. Los trabajos comenzaron el 1 de noviembre de 2025 y estaba previsto que concluyeran el 1 de abril de 2026, por lo que la reapertura, el 18 de este mismo mes, se produjo con algo más de dos semanas de retraso respecto al calendario inicial.

Cabe recordar que el espacio museizado se inauguró, tras más de 15 años de espera, el 19 de abril de 2025. Sin embargo, aproximadamente seis meses después de su esperado estreno, tuvo que volver a cerrar al detectarse diversos problemas en el centro, dedicado a dos bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC): el asentamiento fenicio, datado en el siglo VIII a. C. y Patrimonio de la Humanidad desde 1999, y la batería militar de sa Caleta, proyectada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y abandonada en 1962.

Horarios de visita

El Consell de Ibiza, institución encargada de la gestión y el cuidado del Centro de Interpretación, ha corregido los desperfectos detectados. Entre las actuaciones realizadas destacan la eliminación de cloruros de los cañones y la renovación del tratamiento de protección anticorrosión, con el objetivo de garantizar su correcta conservación. Además, se ha asegurado el buen funcionamiento de la conexión a Internet. A ello se suma la conservación del vallado perimetral metálico, de 1,5 metros de altura, para cerrar una superficie total de 15.827 metros cuadrados.

Una vez ejecutadas las actuaciones de mejora y conservación, en principio está previsto que el Centro de Interpretación permanezca abierto durante todo el año. No obstante, por el momento, en la página web oficial del espacio museizado, museusacaleta.es, los horarios de visita de 2026 solo aparecen detallados hasta octubre. En mayo y octubre, el horario será de 10.30 a 14.30 horas, mientras que en junio, julio, agosto y septiembre se ampliará también a la tarde: de 18 a 20 horas.