‘Mushroom Forest’: el nuevo bosque de hongos en Bibo Park que transforma la naturaleza en sonido

Bibo Park-Ibiza Botánico Biotecnológico presenta esta temporada ‘Mushroom Forest’, una nueva instalación del artista italiano Michel Vecchi que fusiona arte contemporáneo, naturaleza y conciencia medioambiental. La propuesta nace de un acuerdo de colaboración artística entre el espacio ibicenco y el creador, unidos por una visión común: explorar nuevas formas de diálogo entre el ser humano y el entorno natural.

Con esta incorporación, Bibo Park reafirma su vocación de ser un proyecto vivo y en constante evolución. Bajo el concepto ‘Bibo’, el parque consolida una propuesta dinámica que suma novedades cada temporada y que busca sorprender al visitante a través de experiencias en las que arte y naturaleza se encuentran.

Un peculiar artista afincado en Ibiza

Michel Vecchi, artista italiano estrechamente vinculado al paisaje, creció a los pies del Mont Blanc y reside parte del año en Ibiza. Su trabajo escultórico parte de la materia viva del entorno y, en este caso, de árboles caídos por el viento. Para el artista, esos troncos que han terminado su ciclo vertical no representan un final, sino el inicio de una nueva historia.

En ‘Mushroom Forest’, las piezas se integran en el entorno de Bibo Park sin imponerse a él. Los hongos parecen emerger de forma orgánica del paisaje, como si siempre hubieran formado parte del lugar, en una intervención que recuerda que en la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma.

La dimensión sonora del proyecto

La instalación incorpora además una dimensión sonora. Algunos hongos que crecieron espontáneamente sobre las esculturas han sido conectados a sensores capaces de registrar sus variaciones eléctricas. Estas señales biológicas se traducen en sonido, dando lugar a una composición musical generada directamente por la actividad del propio hongo.

‘Mushroom Forest’ invita así al visitante a detenerse, observar, escuchar y reconectar con la naturaleza. Más que una experiencia visual, la instalación se plantea como una llamada a la conciencia sobre la relación entre las personas y el entorno natural.

La obra podrá visitarse de martes a sábado a partir de las 10 de la mañana en Bibo Park, situado en la carretera de Sant Antoni, kilómetro 7,5.