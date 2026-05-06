Alerta amarilla para Ibiza Medieval 2026: ¿qué días lloverá?

Ibiza Medieval 2026 convertirá desde este jueves y hasta el domingo, del 7 al 10 de mayo, las calles de Dalt Vila, sa Penya y el entorno del casco antiguo en un gran escenario histórico al aire libre. La cita, una de las más esperadas de la primavera en la ciudad, llega este año con una programación intensa de espectáculos, música, teatro, danza, talleres infantiles, pasacalles, cetrería y recreaciones medievales.

La fiesta arrancará oficialmente el jueves a las 19 horas en el Portal de ses Taules con el espectáculo inaugural ‘Ses Taules. El umbral del tiempo’, de Pablo Méndez Performance. A partir de ese momento, el centro histórico se llenará de grupos itinerantes de animación, danza, música y teatro para trasladar a vecinos y visitantes a la Ibiza medieval.

La previsión meteorológica, sin embargo, obliga a mirar al cielo durante los primeros días. Según la predicción para Ibiza que acompaña a la celebración, el jueves 7 de mayo será la jornada más complicada, con probabilidades de lluvia que alcanzan el 90% por la mañana y el 100% durante la tarde, además de temperaturas entre los 15 y los 20 grados.

La lluvia marcará el inicio de Ibiza Medieval

El tiempo también podría complicar la jornada del viernes 8, con una probabilidad de precipitación del 65% durante la mañana y del 80% por la tarde, aunque las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y los 21 grados.

Para el sábado 9, la previsión mejora parcialmente. La probabilidad de lluvia baja al 65% durante la primera mitad del día y al 35% por la tarde, con temperaturas de entre 14 y 22 grados. El domingo, día de clausura, se espera el mejor escenario meteorológico del puente festivo, con solo un 5% de probabilidad de lluvia y máximas de 22 grados.

Música, fuego, cetrería y espectáculos infantiles

Durante cuatro días, Ibiza Medieval desplegará una programación continua pensada para todos los públicos. Entre las propuestas previstas figuran los espectáculos infantiles de Pirueta Teatro, los combates y charlas del campamento Cabalburr, los bailes de banderas de los Sbandieratori Città di Foligno, pasacalles, actuaciones de fuego y recreaciones históricas.

El fin de semana concentrará buena parte de la actividad familiar en espacios como el parque Reina Sofia y la plaza del Parque, mientras que la música llenará enclaves emblemáticos como la Catedral, Santo Domingo, el claustro del Ayuntamiento viejo, el Mercat Vell y el baluarte de Santa Llúcia.

La edición de 2026 también incluirá muestras de ball pagès, danzas medievales y conciertos con sonidos de inspiración andalusí, sefardí, sufí y folk, reforzando el carácter multicultural de una celebración que cada año atrae a miles de personas al centro histórico de Eivissa.

El domingo, la jornada con mejor tiempo

La clausura llegará el domingo 10 de mayo con una jornada cargada de teatro, conciertos, cetrería, pasacalles y espectáculos infantiles. El broche final lo pondrá ‘El cierre de Sherezade’, previsto en el baluarte de Santa Llúcia, con el que Ibiza despedirá cuatro días de ambiente medieval en el corazón histórico de la ciudad.