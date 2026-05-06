El actor de Ibiza víctima de la agresión homófoba en Formentera sale del hospital

Thomas García, el artista de 49 años víctima de una agresión homófoba en Formentera ya ha salido del hospital. Así lo ha confirmado el departamento de comunicación de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. El hombre ha permanecido cuatro días ingresado en el centro privado después de que el viernes sufriera una "brutal agresión", según denunció la asociación Sa Clau de s'Armari. En un primer momento, Thomas ingresó en el Hospital de Formentera, pero desde ahí se le trasladó a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permaneció hospitalizado hasta el martes por la tarde.

Los hechos se produjeron en la noche del viernes al sábado, cuando sufrió una paliza que le causó hematomas, equimosis y heridas en la cabeza, según indicaron desde la asociación. El artista estaba haciéndose una fotografía frente al cartel de la obra de teatro 'Entre pares', en la que actuaba, en una calle "con preferencia peatonal". Fue entonces cuando, según explicaron, el conductor de un vehículo que circulaba por la vía hizo "un amago de atropello" para intentar pasar. Thomas García se lo recriminó, momento en el que los ocupantes bajaron del vehículo y al grito de "y encima maricones", procedieron a propinarle una paliza, denunciaron.