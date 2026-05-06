¿Cuándo abrirá el esperado restaurante de Dabiz Muñoz, StreetXo Ibiza?

StreetXO Ibiza ya está en fase de puesta a punto. El esperado restaurante de Dabiz Muñoz, creador del universo XO y chef de DiverXO, ultima los detalles antes de abrir sus puertas en Platja d’en Bossa, en una de las zonas que aspira a consolidarse como nueva milla de oro gastronómica de la isla.

La apertura está prevista para junio de 2026, aunque por ahora no se ha comunicado un día exacto. La web de The Unexpected Ibiza Hotel sitúa el nuevo StreetXO en IBIZA Gallery y confirma que el desembarco tendrá lugar ese mes, con reservas disponibles para la terraza y asientos en barra por orden de llegada.

Con el estilo provocador y explosivo que caracteriza a la marca, StreetXO ha elevado la expectación en redes sociales con mensajes como “OUUU F*ING MAMA!!! Puesta a punto + puliendo cada detalle para reventar vuestros paladares”, “La apertura del año en Ibiza”, “No estáis preparados” o “Este verano va a ser el más hot en la isla”.

Alta cocina callejera, picante, marisco y cócteles

StreetXO Ibiza aterriza con una propuesta que va más allá del restaurante tradicional. El concepto se presenta como una experiencia gastronómica de ritmo alto, estética callejera y cocina abierta al espectáculo, con una mezcla de street food internacional, técnicas de alta cocina, sabores intensos, picante, marisco y coctelería.

La propia presentación del proyecto habla de una cocina atrevida, disruptiva y arriesgada, con influencias de todo el mundo y una propuesta pensada para reinventar la esencia de la comida callejera desde el lenguaje más radical del universo XO.

Qué se podrá comer en StreetXO Ibiza

Aunque la carta definitiva de Ibiza todavía no se ha hecho pública, la de StreetXO Madrid sirve como referencia para imaginar el tipo de platos que podrán llegar a la isla. Eso sí, Dabiz Muñoz ya ha avanzado que el aterrizaje ibicenco incluirá sorpresas y una puesta en escena propia.

Entre las elaboraciones más contundentes de la carta madrileña figura el Black Angus SO SSAM, con un precio de 45 euros, uno de los platos más caros del menú actual. La carta oficial de StreetXO Madrid también recoge otras propuestas de cocina viajera, marisco, salsas potentes y combinaciones de inspiración asiática y latinoamericana.

Otra de las opciones destacadas por precio es la vaca rubia a la brasa con ensalada vasco-vietnamita, que en Madrid se sitúa en torno a los 34 euros, según la carta tomada como referencia. En el extremo más accesible aparecen bocados para compartir como el Brioche Singapore, con un precio de 6,50 euros.

Los postres: del Brioche Pedroche a los dulces XO

El apartado dulce también mantiene el sello reconocible de Dabiz Muñoz. En Madrid, el postre más caro de la carta es el Brioche Pedroche, con un precio de 16 euros. Otros postres, como el soufflé líquido de avellana, se sitúan en torno a los 12 euros, según la carta oficial del restaurante madrileño.

La llegada de StreetXO refuerza el pulso gastronómico de Platja d’en Bossa y suma un nuevo nombre de impacto internacional a la oferta de alta cocina informal de Ibiza. Con su mezcla de irreverencia, espectáculo, picante y coctelería, el restaurante de Dabiz Muñoz se perfila como una de las aperturas más esperadas del verano de 2026 en la isla.