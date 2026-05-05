Vox pide al alcalde de Ibiza una aclaración pública sobre su vivienda de precio limitado
La formación no descarta llevar el asunto al pleno municipal y exigir responsabilidades políticas a Triguero si no ofrece explicaciones claras
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ibiza ha solicitado al alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, del Partido Popular, una aclaración pública, detallada y transparente sobre las supuestas irregularidades en su vivienda de precio limitado.
La formación considera que, ante la presunta gravedad de los hechos adelantados por La Voz de Ibiza, el primer edil debe ofrecer explicaciones que disipen "cualquier duda" entre los ciudadanos, especialmente en un contexto marcado por la grave crisis de vivienda que atraviesa Ibiza.
Vox sostiene que las informaciones apuntan a posibles incumplimientos urbanísticos y administrativos, por lo que reclama que el alcalde aclare públicamente su situación. Desde el grupo municipal subrayan que la ejemplaridad en el acceso a vivienda protegida "no es una opción, sino una obligación para cualquier cargo público".
El portavoz municipal de Vox, Héctor Andrés, ha señalado que los ciudadanos "merecen respuestas claras y sin ambigüedades ante unas informaciones que generan preocupación y desconfianza". Asimismo, ha defendido que la transparencia "debe ser total" cuando se trata de cuestiones que afectan al acceso a recursos públicos tan sensibles como la vivienda.
Responsabilidades políticas
Por el momento, Vox asegura que su intención es conocer la versión oficial del alcalde y evitar valoraciones precipitadas. No obstante, la formación advierte de que, si no obtiene explicaciones claras en los próximos días, trasladará la cuestión al próximo pleno municipal, previsto para finales de mayo.
En ese escenario, Vox no descarta pedir responsabilidades políticas al alcalde del PP si considera que las explicaciones ofrecidas no son suficientes. “El Ayuntamiento debe ser el primer garante del cumplimiento de la legalidad y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda”, concluyen desde la formación.
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