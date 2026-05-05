Vecinos de la Marina denuncian que Ibiza discrimina a los vehículos eléctricos en las autorizaciones para aparcar durante la feria medieval

"Tienes un vehículo eléctrico que no contamina y, en vez de premiarte, el Ayuntamiento de Ibiza te castiga. Pero a los que tienen coches que contaminan les premia", comenta, enfadada, una vecina del barrio de la Marina al enterarse de que el Ayuntamiento de Ibiza no ha previsto autorizaciones de paso y aparcamiento para los vecinos que tienen estos vehículos durante la Ibiza Medieval. Hace ya unos días que estaban un poco moscas, ya que, a diferencia de otros años, no les habían informado aún de cómo, cuándo y dónde recoger las acreditaciones especiales para estos días.

Así, uno de ellos acudió este lunes por la mañana a la concejalía de Fiestas del Consistorio "para informarse sobre el acceso al barrio durante el Mercat Medieval de este año". "Durante el fin de semana instalaron las señales que prohíben aparcar en todas las calles del barrio, pero a los vecinos nadie nos había dicho nada sobre el acceso", explica antes de confesar que se preocupó: "Tengo un hijo de cuatro años al que traigo del colegio en coche. Además, si tenemos que descargar algo necesito aparcar en el barrio".

Cuál no fue su sorpresa al enterarse durante la visita a la concejalía de que este año no podrá aparcar esos días. Aún no puede creerse el motivo que le han dado: tiene un vehículo eléctrico. El bando municipal indica que "se prohíbe el estacionamiento" en las calles del barrio en las que no hay mercado "excepto residentes de la Marina". Pero acreditar la residencia en el barrio no es suficiente para conseguir esta autorización. El Ayuntamiento, explica uno de los vecinos, ha fijado como medio acreditación la pegatina que permite aparcar en zona azul con tarifa reducida. "Los vehículos eléctricos, igual que los de personas con movilidad reducida, no llevan esa pegatina porque están exentos de pagar la zona azul", relata este vecino.

"Sólo puedo aparcar para cargar y descargar, cuando llegue con mi hijo de cuatro años, ¿qué hago? ¿Le doy las llaves y que se vaya solo?"

Para solucionar el problema, señala, le han dado una tarjeta para poder hacer carga y descarga, pero denuncia que esto no le soluciona el problema. "Me han advertido de que con esa tarjeta sólo puedo aparcar para cargar y descargar, cuando llegue después del colegio con mi hijo de cuatro años, ¿qué hago? ¿Le doy las llaves y le digo que se vaya solo?", ironiza el vecino. La otra alternativa que le dieron es aparcar en es Soto, que tampoco le convence: "Es hacer un pan como unas tortas. Si tengo que bajar con mi hijo desde Dalt Vila casi me vale más la pena dejar el coche en el disuasorio de los Multicines".

Esto no les pilla de nuevas. De hecho, el año pasado ya tuvieron el mismo problema. Y no entienden cómo no se ha solucionado. "Hace tres años, el sistema para permitir el acceso era la entrega de unas tarjetas específicas para acceder esos días al barrio", indica, algo que aprovechó: "El año pasado puse la cartulina que permitía antes aparcar a los residentes. Nadie me dijo nada, pero no sé si me valdrá un año más".

Los vecinos afectados critican que el Ayuntamiento no haya establecido una medida efectiva para hacer cumplir su propio bando municipal sobre las restricciones de circulación y aparcamiento durante la Ibiza Medieval. "Si el criterio es dejar aparcar a los residentes, todos tenemos que poder aparcar. Esa pegatina ni siquiera es obligatoria. Si algún vecino por lo que sea no la quiere tener, sigue siendo vecino. En mi caso es que ni siquiera me la dan por tener un coche eléctrico", concluye.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ibiza para recoger su versión, pero no ha contestado.