La tortuga Elo vuelve al mar este miércoles en la bahía de Portmany

La tortuga Elo, que un navegante encontró herida el pasado noviembre en la bahía de Portmany, volverá al mar este miércoles tras varios meses de recuperación en Palma Aquarium, según ha informado Es Nàutic Sant Antoni a través de sus redes sociales.

Varias embarcaciones partirán a las 10.30 horas desde el Área Deportiva del Club Nàutic Sant Antoni para acompañar la suelta del animal en medio de la bahía de Portmany. Los técnicos del Palma Aquarium se encargarán de liberar a la tortuga, después de haber seguido su evolución desde su traslado al centro.

El propietario de una embarcación fondeada en la bahía encontró a Elo en mal estado y la entregó al equipo del Club Nàutic Sant Antoni. Allí permaneció bajo la supervisión del club, tapada con toallas húmedas, hasta que los profesionales del Palma Aquarium pudieron hacerse cargo de ella.

Una recuperación tras perder una aleta

Cuando llegó a manos de los especialistas, Elo presentaba una herida grave en una aleta tras quedar atrapada en una red de pesca. La tortuga estaba muy debilitada y acabó perdiendo la extremidad, aunque con el tiempo logró recuperarse.

Desde Es Nàutic Sant Antoni explican que la supervivencia de Elo en el mar con tres aletas resulta perfectamente viable, por lo que este miércoles podrá regresar a su hábitat natural. A la suelta asistirán también alumnos de 2º de Bachillerato del IES Quartó de Portmany, que desarrollan un proyecto de comunicación sobre cómo actuar al encontrar especies heridas en el mar dentro de la asignatura de Biología. Los estudiantes ya han realizado alguna actividad formativa con el Club Nàutic Sant Antoni.