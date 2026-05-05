Llega el tercer concurso de fideuá de Ibiza: música, talleres y gastronomía en las fiestas de Puig d'en Valls

Puig d'en Valls celebrará sus fiestas patronales de 2026 durante el mes de mayo y principios de junio con más de cincuenta actividades culturales, deportivas, tradicionales y musicales dirigidas a todos los públicos, según el programa preparado para esta edición.

Uno de los actos destacados será el sábado 16 de mayo, con la celebración del tercer concurso de fideuá, una iniciativa popular que preparará 150 raciones para vecinos y visitantes con música. La inscripción está abierta hasta el 12 de mayo a través del teléfono 649 817 286.

El día grande de las fiestas será el domingo 17 de mayo, con los actos más tradicionales y multitudinarios. La jornada comenzará a las 10.30 horas con un pasacalles a cargo de la Banda Esencia, seguido de la misa solemne y la procesión. A continuación, se celebrará el ball pagès tradicional con la Colla des Puig d'en Valls y los Xacoters de sa Torre, así como el desfile de carros, uno de los actos más representativos, según recoge el programa.

Mira aquí todas las fotos de las fiestas de Puig d'en Valls / J.A. Riera

Por la tarde, las fiestas incluirán un espectáculo de magia y, después, propuestas de humor y música en la carpa, con actuaciones como "Campechano" y el show de Ibiza Comedy Band.

La programación musical reúne más de 15 actuaciones repartidas a lo largo de varias jornadas. Entre ellas figuran conciertos de Hostal Pasqual, The Hawaiians, Los Corleone y Blue Yatoo, además de un tributo a Led Zeppelin y sesiones musicales como la de La Changa. También se han incluido el Festival Musical Joves Eivissa, actuaciones de bandas juveniles y diferentes espectáculos musicales y de entretenimiento.

El programa se completa con actividades para mayores, jóvenes y familias, entre ellas talleres de cocina y de herbes eivissenques, exposiciones de flores y deporte, así como una exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Puig d'en Valls.