StreetXO Ibiza ultima su apertura en Platja d’en Bossa y Dabiz Muñoz advierte: “No estáis preparados”

StreetXO Ibiza ya está en fase de puesta a punto. El esperado restaurante de Dabiz Muñoz, chef de DiverXO, ha compartido en redes sociales varias publicaciones en las que avanza que el equipo está ultimando detalles antes de abrir sus puertas en la conocida ya como la milla de oro gastronómica de Ibiza, en Platja d’en Bossa.

Con el estilo provocador y explosivo que caracteriza al universo XO, la marca ha lanzado mensajes como: “OUUU F*ING MAMA!!! Puesta a punto + puliendo cada detalle para reventar vuestros paladares”** y “La apertura del año en Ibiza”, acompañados de referencias a una propuesta marcada por el picante, el marisco, los cócteles y la estética callejera.

La apertura está prevista para junio de 2026, según la información publicada por The Unexpected Ibiza Hotel, que sitúa el nuevo StreetXO a pocos pasos del hotel. El espacio se presenta como una experiencia que va más allá del restaurante tradicional, con una puesta en escena pensada para trasladar a Ibiza el lenguaje gastronómico más irreverente de Dabiz Muñoz.

StreetXO Ibiza: alta cocina callejera y coctelería en la isla

StreetXO Ibiza aterriza con una propuesta basada en la mezcla de comida callejera internacional, técnicas de alta cocina, sabores intensos y presentaciones diseñadas para sorprender. La propia web del proyecto define la cocina del restaurante como una “fusión salvaje” de sabores extremos, con elaboraciones inspiradas en distintas culturas gastronómicas.

La experiencia se completará con AISH, el cocktail bar de StreetXO, concebido como una extensión de la cocina. Según la descripción oficial, la coctelería tendrá un papel protagonista en el recorrido gastronómico, con combinaciones atrevidas y una carta pensada para acompañar cada plato.

“Este verano va a ser el más 'hot' en la isla”

En sus últimas publicaciones, StreetXO ha elevado la expectación con mensajes como “No estáis preparados”, “We know no limits” o “Este verano va a ser el más hot en la isla”. La marca también ha anunciado que aterriza en Ibiza para llevar su “Rock & Roll” al ambiente de la isla.