Una joven revela cuánto cobra por limpiar una villa en Ibiza

Limpiar una villa en Ibiza puede convertirse también en contenido para redes sociales. La usuaria @emilianaxel ha compartido un vídeo en el que muestra cómo fue su jornada de limpieza en una vivienda de la isla y revela cuánto le pagaron por hora por realizar el trabajo.

La creadora explica que la oportunidad le llegó a través de una amiga, que en realidad era quien tenía que acudir a limpiar la villa, pero finalmente le ofreció a ella encargarse del servicio.

Una villa con vistas al mar en Ibiza

En la grabación, @emilianaxel enseña primero el entorno de la vivienda, destacando las vistas al mar y la estética de la casa. La propia usuaria compara el estilo del lugar con Santorini, por sus tonos blancos y azules, además de lo que ella define como un árbol con flores (es una buganvilla) y una panorámica al Mediterráneo.

Después, muestra el interior de la villa antes de empezar a limpiar. Según explica, la casa tenía dos habitaciones, un baño y una cocina. Aunque algunas zonas estaban visiblemente sucias, la joven matiza que no era tanto por el uso diario, sino porque la vivienda llevaba tiempo cerrada durante el invierno.

Uno de los espacios que más llama la atención en el vídeo es la nevera, que aparece especialmente descuidada. “La nevera, uf, vean cómo está”, comenta antes de ponerse manos a la obra.

Tres horas de limpieza por la mañana

La joven detalla que comenzó limpiando el baño y después siguió con la cocina. También tuvo que quitar polvo, barrer y dejar a punto las distintas estancias de la vivienda. En el vídeo se aprecia el contraste entre el estado inicial de la casa y el resultado final, con las habitaciones, el baño y la cocina ya limpios.

La usuaria explica que el trabajo fue un extra que le vino “muy bien”, ya que se realizó por la mañana y solo le ocupó unas tres horas.

¿Cuánto pagan por limpiar una villa en Ibiza?

La gran pregunta del vídeo llega al final: cuánto cobró por limpiar la villa. Según cuenta @emilianaxel, el pago fue de 18 euros la hora.

En total, por una jornada de unas tres horas, habría recibido 54 euros por el servicio de limpieza. La cifra ha despertado interés porque muestra una de las muchas formas de empleo puntual que se generan en Ibiza, especialmente en torno a viviendas turísticas, villas y alojamientos privados.