Prohens apela a la "responsabilidad" de los propietarios para que no suban los alquileres: "La mayoría no son señores encorbatados o fondos buitre, sino personas normales"

La sesión de control en el Parlament de este martes ha estado marcada en gran medida por la crisis de vivienda que atraviesa Baleares, con un mensaje dual de la presidenta del Govern, Marga Prohens: apelación directa a la "responsabilidad" de los propietarios para que contengan los precios del alquiler y una crítica frontal a las políticas de los anteriores gobiernos de izquierda, a los que responsabiliza de la actual "emergencia habitacional".

En una intervención de marcado tono político, Prohens ha realizado una "llamada a la responsabilidad" dirigida a los arrendadores en el momento de renovar contratos. La presidenta ha defendido que el perfil mayoritario de los propietarios en las islas dista del estereotipo de grandes tenedores: "Sé que, lejos de lo que pretenden hacer ver, la mayoría de propietarios de estas islas no son señores encorbatados, bancos o fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas, personas normales que son conscientes de la situación de la vivienda", ha afirmado.

A partir de esta premisa, Prohens ha intentado situar el foco en la corresponsabilidad social, sugiriendo que la contención de precios por parte de los propietarios puede ser una herramienta inmediata para aliviar la presión sobre los inquilinos. No obstante, ha admitido que esta apelación, por sí sola, resulta insuficiente. En este sentido, ha anunciado que el Govern ya ha registrado en el Parlament una enmienda para introducir una deducción fiscal dirigida a incentivar a aquellos propietarios que opten por congelar los alquileres.

"Evidentemente esto no basta", ha reconocido la presidenta, que ha defendido la medida como un mecanismo para "dar seguridad a los propietarios" y, al mismo tiempo, favorecer la estabilidad del mercado del alquiler. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo autonómico para aumentar la oferta de vivienda disponible sin recurrir, según su planteamiento, a intervenciones directas sobre el mercado.

Críticas a la izquierda

El grueso de la intervención de Prohens ha estado marcado por una dura crítica a las políticas de vivienda impulsadas por los anteriores gobiernos del denominado Pacte. La presidenta ha asegurado que la situación actual es consecuencia de "ocho años" de errores tanto en el diagnóstico como en las medidas aplicadas.

"La solución no puede venir nunca de quienes han creado el problema", ha afirmado, en referencia a la izquierda, a la que acusa de haber agravado la crisis con un enfoque "ideológico". Según Prohens, el problema de la vivienda no responde a un debate ideológico, sino de gestión, y ha sostenido que "son sus normas ideológicas las que agravan el problema, que expulsan a la gente más vulnerable del mercado".

En esta línea, la presidenta ha vinculado directamente la caída de la oferta de alquiler a la inseguridad jurídica que, a su juicio, generan determinadas políticas públicas. "La gente ya no quiere alquilar su casa porque no quiere cargarse sobre sus espaldas la vulnerabilidad que decretan ustedes", ha señalado, en alusión a las medidas tomadas por el Gobierno.

Prohens ha ido más allá al introducir el fenómeno de la ocupación ilegal como uno de los factores que condicionan el comportamiento de los propietarios. "No quieren alquilar su casa porque han decidido proteger a los okupas en lugar de proteger al pequeño propietario", ha afirmado. En su diagnóstico, esta combinación de factores está provocando una retirada progresiva de viviendas del mercado del alquiler.

Menos oferta y decisiones defensivas

Según la presidenta, el resultado de este contexto es un cambio en la toma de decisiones de los propietarios, que optan por alternativas menos arriesgadas. "Ya no quieren alquilar su casa porque tienen miedo, porque las políticas de la izquierda dan miedo", ha insistido.

Este escenario, ha añadido, deja a los propietarios ante dos únicas opciones: "O vender su casa o tenerla cerrada". Una afirmación que sintetiza el enfoque del Govern, que sitúa la falta de oferta como uno de los principales motores del incremento de precios. La intervención de Prohens se ha articulado, así, en torno a la idea de que la regulación excesiva y las políticas de protección mal diseñadas terminan reduciendo la disponibilidad de vivienda en alquiler, tensionando aún más el mercado.

En el tramo final de su intervención, la presidenta ha reiterado que el Ejecutivo autonómico tiene "claro" su objetivo: garantizar el acceso a una vivienda asequible para la población residente en las islas. "La situación es dramática", ha señalado, en referencia al punto de partida heredado tras los años de gobierno del Pacte.

Prohens ha insistido en que el enfoque del Govern pasa por abandonar el debate ideológico y centrarse en soluciones de gestión que permitan ampliar la oferta y recuperar la confianza de los propietarios. La deducción fiscal anunciada se presenta como una de las primeras medidas concretas en esta dirección, aunque su eficacia dependerá de su capacidad para modificar el comportamiento de los arrendadores en un mercado altamente tensionado.