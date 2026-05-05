Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí

Ibiza Medieval 2026 transformará Dalt Vila, sa Penya y el entorno del casco antiguo en un gran escenario histórico desde este jueves al domingo (7 al 10 de mayo), con una programación continua de espectáculos, pasacalles, música en vivo, teatro, danza, talleres infantiles, exhibiciones de cetrería y recreaciones medievales.

La inauguración tendrá lugar el jueves a las 19 horas en el Portal de ses Taules con 'Ses Taules. El umbral del tiempo', de Pablo Méndez Performance. A partir de ahí, las calles acogerán grupos itinerantes de animación, danza, teatro y música, además de propuestas para todos los públicos como cuentacuentos, espectáculos infantiles de Pirueta Teatro, combates y charlas del campamento Cabalburr, baile de banderas de los Sbandieratori Città di Foligno y espectáculos de fuego.

Durante el fin de semana, el programa se intensificará con actividades familiares en el parque Reina Sofia y la plaza del Parque, conciertos en espacios emblemáticos como la Catedral, Santo Domingo (el Convent), el claustro del Ayuntamiento viejo, el Mercat Vell y el baluarte de Santa Llúcia, además de muestras de ball pagès, danzas medievales, música andalusí, sefardí, sufí y folk.

La edición concluirá el domingo 10 con una jornada repleta de teatro, conciertos, cetrería, pasacalles y espectáculos infantiles además de 'El cierre de Sherezade', el espectáculo que pondrá el broche final en el baluarte de Santa Llúcia a cuatro días de ambiente medieval en el corazón histórico de la ciudad.

Ibiza Medieval pasada. / Vicent Marí

Jueves 7 de mayo

10 a 14 horas: Programa medieval para colegios de la ciudad de Ibiza, con visita guiada teatralizada, gincana medieval, animación y teatro infantil.

18 horas: ‘El animal más grande del mundo’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

19 horas: Inauguración de Ibiza Medieval con ‘Ses Taules. El umbral del tiempo’, de Pablo Méndez Performance, Portal de ses Taules.

19 a 23 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

19.30 horas: ‘El dragón Ernesto’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

19.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

19.45 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20.15 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

20.30 horas: ‘Cómo se vestía un caballero’, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20.30 horas: ‘La bruja Chiruza’, de Pirueta Teatro, paseo de Vara de Rey.

20.30 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

20.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

20.45 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

21 horas: ‘Orcos’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

21 horas: ‘Tarot, tu futuro está en las cartas’, de Acrobatik Espectáculos, claustro del Ayuntamiento.

21 horas: Concierto de Gaitas Sirigaitas, baluarte de Santa Llúcia.

21.15 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

22 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

22.30 horas: ‘La Tribu du Drakkar’, de Gueule de Loup, plaza del Parc.

22.45 horas: ‘El Encanto de las Llamas Antiguas’, de Alquimia Danza, baluarte de Santa Llúcia.

Ibiza Medieval pasada. / Vicent Marí

Viernes 8 de mayo

11 a 14 horas: Programa medieval para mayores, con visita guiada, picnic y espectáculo musical, plaza del Parc.

11 a 14 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

11 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

11.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

11.45 horas: ‘Orcos’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

12 horas: ‘El animal más grande del mundo’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

12.15 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

12.15 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

12.45 horas: ‘La Tribu du Drakkar’, de Gueule de Loup, plaza del Parc.

13 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

13.15 horas: ‘Orcos’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

13.30 horas: ‘La bruja Chiruza’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

13.45 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

14 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

15 a 23.45 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

17 a 20 horas: Campamento de pequeños juglares, escuela de acrobacias medievales, Parc Reina Sofia.

17.30 a 20.30 horas: Talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza, plaza del Parc.

17.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

17.45 horas: Esgrima participativo, Cabalburr, Parc Reina Sofia.

18 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

18 horas: ‘El rey cazador’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

18.15 horas: ‘Orcos’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

18.30 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

18.30 horas: ‘Rabat’, de Oasi Teatre, Parc Reina Sofia.

18.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

19 horas: Ball pagès de la Colla de Sa Bodega, Mercat Vell.

19 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

19 horas: Concierto ‘Sueños de Azahar’, música andalusí y sefardí, iglesia de Sant Domingo.

19.15 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

19.30 horas: ‘El dragón Ernesto’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

19.45 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

20 horas: Coral Amics de sa Música, Catedral.

20.15 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

20.30 horas: ‘Cómo se vestía un caballero’, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

20.30 horas: ‘El gato Natalio’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

20.40 horas: Recorrido desde la calle Major hasta la plaza de la Catedral con danzas medievales y participación del público, Associació Amics d’Eivissa Medieval, calle Major.

20.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

21 horas: Cena de la Associació Amics d’Eivissa Medieval, plaza de la Catedral.

21 horas: ‘Deformes’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

21 a 24 horas: Concierto medieval, terraza bar De Miedo.

21.15 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

21.45 horas: ‘El sueño de las mil llamas’, de Alquimia Danza, baluarte de Santa Llúcia.

22 horas: Coro Góspel, concierto medieval dirigido por Joaquín Garli, claustro del Ayuntamiento.

22 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

22.30 horas: Espectáculo de fuego, Diosas Pole Dance, plaza del Parc.

22.30 horas: Concierto de Al-Folk, baluarte de Santa Llúcia.

23.30 horas: Danzas sufís, baluarte de Santa Llúcia.

Ibiza Medieval pasada. / Vicent Marí

Sábado 9 de mayo

10 a 14 horas: Campamento de pequeños juglares, escuela de acrobacias medievales, Parc Reina Sofia.

11 a 14 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

11 a 13 horas: Talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza, plaza del Parc.

11 horas: Espectáculo musical de marionetas gigantes ‘Pita i Pati salvant l’Eivissa tradicional’, de Idam Kids Ibiza, Parc Reina Sofia.

11 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

11 horas: Petit Cor, ‘Canciones de amor’, Catedral.

11 horas: Teatro ‘Mateo y Marieta. Arts i Oficis’, claustro del Ayuntamiento.

11.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

11.45 horas: ‘Orcos’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

12 horas: Danzas medievales, Centro de Danza, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

12 horas: ‘El dragón Ernesto’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

12 horas: Concierto ‘Arias Italianas’, con Adolfo Villalonga y Lucía Herranz, iglesia del Convent.

12.15 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

12.15 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

13 horas: Concierto ‘Sonus et Motus’, Eivissa Escènica, claustro del Ayuntamiento.

13 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

13.15 horas: ‘Orcos y brujas’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

13.30 horas: ‘El rey cazador’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

13.45 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

14 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

15 a 23.45 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

17 a 20 horas: Campamento de pequeños juglares, escuela de acrobacias medievales, Parc Reina Sofia.

17.30 a 20.30 horas: Talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza, plaza del Parc.

17.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

18 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

18 horas: Esgrima participativo, Cabalburr, Parc Reina Sofia.

18 horas: ‘El gato Natalio’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

18 horas: Concierto ‘Eivissa Medieval’, Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, Mercat Vell.

18.30 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

18.30 horas: Teatro ‘Mateo y Marieta. Arts i Oficis’, claustro del Ayuntamiento.

18.30 horas: ‘Rabat’, de Oasi Teatre, Parc Reina Sofia.

18.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

19 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

19 horas: Colla de Vila, salida desde el Mercat Vell y ballada en la plaza del Parc.

19.30 horas: Concierto ‘Trobairitz’, lírica trovadoresca, Catedral.

19.45 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

20.30 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

20.30 horas: ‘Cómo se vestía un caballero’, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

20.30 horas: ‘La bruja Chiruza’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

20.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

21 horas: ‘Deformes’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

21.15 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

21.45 horas: ‘El Ritual de las Hijas del Fuego’, de Alquimia Danza, baluarte de Santa Llúcia.

22 horas: ‘Noche de Oriente’, dirección de Nur Banu, grupos de danza Layali y Banat el Nur, claustro del Ayuntamiento.

22 horas: Espectáculo de fuego, Diosas Pole Dance, plaza del Parc.

22 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

23.45 horas: Concierto de Treefolk, baluarte de Santa Llúcia.

Ibiza Medieval pasada. / Vicent Marí

Domingo 10 de mayo

10 a 14 horas: Campamento de pequeños juglares, escuela de acrobacias medievales, Parc Reina Sofia.

11 a 14 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

11 a 13 horas: Talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza, plaza del Parc.

11 horas: Espectáculo musical de marionetas gigantes ‘Pita i Pati salvant l’Eivissa tradicional’, de Idam Kids Ibiza, Parc Reina Sofia.

11 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

11.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

11.30 horas: Teatro ‘El tonto del pueblo’, de Artes Pavón, claustro del Ayuntamiento.

11.45 horas: ‘Deformes’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

12 horas: Danzas medievales, Centro de Danza, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

12 horas: ‘El animal más grande del mundo’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

12 horas: Concierto homenaje a Joan Marí Cardona, Catedral.

12.15 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

12.15 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

13 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

13 horas: Música medieval, Ethnicum, iglesia de Sant Domingo.

13.15 horas: ‘Orcos’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

13.30 horas: ‘La bruja Chiruza’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

13.45 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

14 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

15 a 23 horas: Grupos de animación, danza, teatro y música en vivo itinerantes por las calles.

17.30 a 20 horas: Talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza, plaza del Parc.

17.30 horas: Esgrima participativo, Cabalburr, Parc Reina Sofia.

17.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

18 horas: Teatro ‘El tonto del pueblo’, de Artes Pavón, claustro del Ayuntamiento.

18 horas: Concierto ‘Arias Italianas’, con Adolfo Villalonga y Lucía Herranz, iglesia del Convent.

18 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

18 horas: ‘El rey cazador’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

18.15 horas: ‘Deformes’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

18.30 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

18.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

19 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

19.15 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

19.30 horas: ‘El dragón Ernesto’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

19.30 horas: Concierto de Encantades, ‘Veus d’Alba a Dalt Vila’, Catedral.

19.45 horas: Demostración de combates, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

19.45 horas: Concierto de Gaitas Sirigaitas, baluarte de Santa Llúcia.

20 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

20.30 horas: ‘Tres culturas al compás. Verso en danza, voz de mujer’, danza oriental de Associació Cultural Can Planeta, claustro del Ayuntamiento.

20.30 horas: Exhibición de cetrería, plaza de la Catedral.

20.30 horas: ‘Cómo se vestía un caballero’, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

20.30 horas: Baile de banderas y pasacalles, Sbandieratori Città di Foligno, de la Catedral a la plaza de la Constitución.

20.30 horas: ‘El gato Natalio’, de Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.

20.45 horas: Cuentacuentos, plaza de la Catedral.

21 horas: ‘Orcos y brujas’, de Dark Fantasy, plaza de la Catedral.

21.15 horas: Charlas explicativas, Cabalburr, campamento del Parc Reina Sofia.

21.45 horas: ‘El cierre de Sherezade’, baluarte de Santa Llúcia.