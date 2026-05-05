Problema en las playas de Ibiza: suspendido el proceso de contratación de los nuevos socorristas

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado suspender de forma cautelar la licitación del servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas del municipio de Ibiza para las temporadas 2026-2029. La decisión llega después del recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo de las Illes Balears, contra los pliegos del procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Ibiza.

En la resolución, firmada el 30 de abril por la secretaria general del Tribunal, María de los Ángeles Martín Hernanz, se señala que la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios «de difícil o imposible reparación». Por ese motivo, acuerda paralizar cautelarmente la tramitación hasta que se dicte resolución sobre el fondo del recurso. La suspensión, no obstante, no afecta al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por parte de las empresas interesadas, que ya fue ampliado 15 días y finaliza a las 19 horas del 12 de mayo. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que el Tribunal resuelva el recurso y acuerde, en su caso, el levantamiento de la suspensión.

El contrato afecta al servicio en las playas de Talamanca, ses Figueretes y Platja d’en Bossa. El Ayuntamiento había iniciado la tramitación con un presupuesto máximo de 1.446.472 euros para dos años. Según la memoria justificativa, el valor estimado asciende a 2.451.682 euros si se incluyen las dos posibles anualidades de prórroga. El pliego prevé un dispositivo mínimo de 16 efectivos: un coordinador, dos patrones de embarcación, tres supervisores —uno por cada playa— y diez socorristas de actividades acuáticas en espacios naturales.

Por playas, el reparto previsto es de tres socorristas y un supervisor en Talamanca, tres socorristas y un supervisor en Platja d’en Bossa, y cuatro socorristas y un supervisor en ses Figueretes. La empresa adjudicataria deberá cubrir sustituciones por descansos, comidas, bajas o cualquier otra ausencia para que todos los puestos permanezcan operativos durante el horario de servicio. Los horarios fijados son de 11 a 19 horas en temporada baja y media, del 1 de mayo al 14 de junio y del 16 de septiembre al 31 de octubre. En temporada alta, del 15 de junio al 15 de septiembre, el servicio deberá prestarse de 10 a 19 horas. El pliego precisa que el Ayuntamiento podrá modificar la hora de inicio o finalización, aunque la adjudicataria no estará obligada a realizar más horas que las establecidas.

Vehículos, embarcación y material sanitario

Además del personal con la formación requerida, la adjudicataria deberá aportar los medios materiales necesarios, incluidos vehículos terrestres y acuáticos para las labores de vigilancia, rescate y transporte de efectivos. Entre los recursos exigidos figuran un vehículo 4x4 rotulado, de hasta dos años de antigüedad, equipado con botiquín, oxigenoterapia, desfibrilador, emisora y material de rescate; dos bicicletas eléctricas para patrullas y emergencias; una embarcación semirrígida de al menos seis metros y 150 caballos, con GPS, remolque y dotación sanitaria, y un scooter submarino de apoyo al salvamento.

El anexo del contrato incluye también siete desfibriladores, siete equipos portátiles de oxigenoterapia, 16 walkie-talkies, seis equipos de megafonía, diez planchas de rescate, nueve juegos de banderas, nueve prismáticos, tres camillas rígidas, dos sillas anfibias y 16 uniformes. El Consistorio cederá a la adjudicataria un módulo de primeros auxilios y dos puestos de salvamento en cada una de las tres playas incluidas en el contrato.