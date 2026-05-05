El paro cae a mínimos históricos en Ibiza y Formentera

Las Pitiüses han registrado en el mes de abril la mayor caída porcentual del paro experimentada hasta la fecha, con una bajada del 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado en el número de desempleados en Ibiza y del 18,5% en Formentera. La consellera de Trabajo del Govern balear, Catalina Cabrer, ha destacado este jueves que Balears puede presumir de presentar "un nuevo récord cada mes" y que está rozando la plena ocupación, mientras que los sindicatos lamentan que la creación de empleo no redunde en "mejores condiciones de vida" de los trabajadores.

El informe de coyuntura laboral del mes de abril, presentado este martes por Cabrer, detalla que el paro también baja en el conjunto de Balears, con un total de 24.546 desempleados, 2.080 menos que en el mismo mes de 2025, lo que representa un descenso del 7,8%. En la comparativa intermensual, las Pitiüses también presentan los mejores datos, con un descenso del 16,3% de los parados en Ibiza respecto al pasado mes de marzo y un 11,8% en Formentera, mientras que en el conjunto del archipiélago baja en un 7,4%.

En Ibiza también se han disparado las contrataciones respecto al resto de Balears, con un aumento del 19,4%, muy por encima del 2,4% de Formentera y de la media balear, que, con 43.725 nuevos contratos, se ha incrementado en un 8,4%. Cabrer ha valorado que el 75% de estos contratos son indefinidos. "Nuestro mercado laboral es estable, fuerte y dinámico", ha subrayado la consellera.

Críticas sindicales

El optimismo de la consellera por las cifras macroeconómicas choca con las valoraciones de los sindicatos mayoritarios a este informe de coyuntura laboral. Desde Comisiones Obreras (CCOO) critican que el descenso del paro en abril "ha supuesto un aumento de los márgenes empresariales, pero no se ha traducido en un aumento de las retribuciones de los empleados".

CCOO también recuerda el problema de acceso a la vivienda que sufren los trabajadores y exige que el Govern declare como zona tensionada al conjunto de Balears para poner un límite a los precios del alquiler. "Si esto no se produce, habrá mucha más gente que decida partir a otro lugar más amable", ha subrayado el sindicato en un comunicado.

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) aplaude que se esté reduciendo la estacionalidad del mercado laboral en Balears, pero lamenta que adolezca de unas carencias que provocan "una franca recesión social". Así, el sindicato incide en que la "masificación turística, los salarios insuficientes y los precios abusivos" impiden llegar a un modelo socioeconómico sostenible.

"La política ha de velar por el bienestar de la ciudadanía, no tenemos que morir de éxito", concluye UGT en su comunicado.