Obras en Vara de Rey a poco de la inauguración de Ibiza Medieval: "No sabemos si estará finalizado del todo, pero habrá un poquito más de acceso"

A pocos días de que Ibiza Medieval quede oficialmente inaugurada, la incertidumbre se mantiene sobre la apertura del paseo de Vara de Rey, cuya cabecera sur sigue en obras. El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, explicó durante la presentación de la nueva edición que por el momento se desconoce si el paseo estará completamente disponible este jueves: "Estamos trabajando lo más rápido posible. No sabemos si estará finalizado del todo, pero sí tendremos un poquito más de acceso hacia el paseo", indicó.

Torres señaló que, de este modo, se "ayudará a que todo el mundo pueda entrar" a Vara de Rey. Por otro lado, recordó que el transporte público desde los aparcamientos disuasorios de Ibiza y hasta la Catedral seguirá habilitado. Además, a las rutas habituales de la línea gratuita, este año se incorpora una parada entre Ignasi Wallis y el aparcamiento de Gesa: "Este año añadimos Blanca dona, por lo que el circuito es muy completo", añadió Torres.

"Animamos a todos a utilizar estos parkings externos, porque es una manera de no colapsar la ciudad y de que los buses puedan acceder", indicó, además de recordar que muchos de los estacionamientos que hay a las afueras de Vila, están a ocho o diez minutos caminando: "Es una manera de conocer la ciudad y llegar a nuestro centro histórico", concluyó.