Adiós a los caballos en las justas en la Ibiza Medieval: toca saltar y volar

El ambiente del medievo se empieza a sentir en Vila y oficialmente queda poco más de un día para que Ibiza Medieval vuelva a comenzar. La esperada feria viene cargada de novedades, según adelantó este martes el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, acompañado por el alcalde, Rafael Triguero, que vivía uno de sus peores momentos en el cargo, tras las denuncias por irregularidades en una de sus propiedades. La primera de las novedades quizá sea una muy esperada por muchos residentes: se acabaron las justas medievales con caballos. En su lugar, llega la hora de saltar y volar.

"Hemos atendido a la petición de los vecinos de no tener tantos animales en el Medieval", avanzó Torres, que añadió que en su lugar habrá una nueva zona en Reina Sofía: "Una escuela de acrobacias infantil" para los más pequeños de la casa. De hecho, la feria medieval arrancará este jueves a las diez de la mañana en esta zona, con una gincana medieval enfocada a los alumnos de colegios de Vila. Según explicó Torres, se trata de una actividad solidaria que promueve la organización ibicenca Proyecto Juntos.

Pulseras para ayudar a identificar a los menores

Pensando también en los niños, este año se estrena un segundo punto de información ciudadana en Ibiza Medieval. Al puesto que se coloca habitualmente en Vara de Rey este año se suma uno en es Soto y, desde ambos, Protección Civil "ayudará a repartir un modelo de pulsera con un número asignado" para que los niños la lleven y sirva para identificarlos en el caso de que se pierdan.

La gran inauguración de la feria será también el jueves a las 19 horas, con una actuación de la empresa gallega Pablo Méndez Performance, titulada 'Ses Taules. El umbral del tiempo' en honor al lugar en el que se desarrollará: el Portal de Ses Taules. Este será el protagonista de un acto lleno de misterio, sombras y guardianes: "Será un gran espectáculo con marionetas y elementos gigantes, acrobacias, danza y teatro... Que nadie se puede perder", destacó Torres.

Tras la representación, las calles de Vila se llenarán de grupos de animación, danza, teatro y música en vivo. Desde las 19.45 horas hay actuaciones previstas en el parque Reina Sofía, la plaza de la Catedral y el paseo de Vara de Rey, que el Consistorio espera que esté libre de obras lo antes posible. Estos no serán los únicos escenarios, recordó Torres: "También habrá actuaciones en el baluarte [de Santa Llúcia], en el claustro del Ayuntamiento y en las iglesias de Santo Domingo, el Convent y en nuestra Catedral".

Más de 200 puestos y 70 espectáculos fijos

Precisamente en la plaza de la Catedral están previstas actividades de cuentacuentos, actuaciones de orcos y exhibiciones de cetrería, que contarán con los únicos animales que participarán en esta edición de Ibiza Medieval, con el mismo número de actuaciones que la edición pasada.

En total, "más de 70 espectáculos fijos llenarán nuestros escenarios con teatro, canto, música en vivo...", enumeró Torres, destacando aquello que considera que diferencia la feria medieval de Ibiza de las demás que se organizan en toda España. Torres apuntó también que "prácticamente el 80% de los artistas que forman parte de este programa son ibicencos o residentes aquí". "Contamos con más de 150 pases, así que imaginaos lo bonito y alegre que va a ser este medieval", recalcó.

Después de que dos empresas aspirantes a organizar la feria empatasen, este año la empresa adjudicataria es finalmente Teatro de la Saca, S.L, indicó Torres. Esta será la encargada de la mayoría de puestos que se distribuirán desde Vara de Rey hasta la Catedral: "Hay 120 que son externos, de la Península, luego 60 de artesanos y gastronomía de la ciudad y, aparte, contamos con 22 de nuestros pagesos que nos enseñan la cultura, nuestras raíces ibicencas y el arte de elaborar productos artesanos", añadió el concejal.

Cerca de 210 mil euros y 70 mil visitas

Para llevar todo esto a cabo, el Ayuntamiento de Ibiza cuenta con un presupuesto aproximado de 210 mil euros, de los cuales el Consell de Ibiza proporciona 30 mil para cubrir pagos como "las horas extra" de la Policía Local estos días, explicó Torres. En concreto, Ibiza Medieval contará con un refuerzo de seguridad y limpieza por las noches: "Esto no quiere decir que organicemos la feria y se dejen de atender otros barrios. Se hace un refuerzo general en la ciudad de Ibiza", aclaró el alcalde.

Triguero, además, recordó que el año pasado se superaron las 68.000 visitas, lo que, según Torres, superó en un 14% las del año anterior y se espera que aumente en esta edición: "Es el mejor momento para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan compartir el orgullo de vivir en una ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, además en este año tan especial, en el que se han hecho importantes inversiones que, sin duda, mejoran este espacio. Lo hacen más habitable y más transitable para que sea una Dalt Vila más viva", agregó el alcalde.