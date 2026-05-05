Una mujer, trasladada al hospital de Ibiza al caerse mientras cruzaba el primer cinturón por debajo del paso elevado

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida leve este martes tras tropezar y caer en plena calzada mientras cruzaba el primer cinturón de ronda. El accidente ha ocurrido alrededor de las 14 horas. Según han contado testigos presenciales, la mujer se encontraba cruzando la carretera por debajo del paso elevado, por una zona no habilitada para el paso de peatones, cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo. Como consecuencia de la caída, sufrió raspones en la cara y un leve golpe en su hombro, aunque se encontraba fuera de peligro.

Dos personas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente a auxiliarla. Uno de los testigos llamó al SAMU 061, que desplazó una ambulancia hasta el lugar y trasladó a la mujer al hospital. Según indicó uno de los agentes de la Policía Local presentes, la evacuación se realizó únicamente para una revisión médica.

Los peatones ignoran el paso elevado

En el momento del accidente, pasaban por el lugar dos motoristas de la Policía Local, que se detuvieron para controlar el tráfico y garantizar la seguridad mientras atendían a la mujer. Uno de los agentes advirtió en el lugar de que situaciones como esta pueden repetirse si los peatones cruzan "por cualquier lado y no por donde debe ser".

La zona donde se produjo la caída es un punto por el que, según vecinos y personas que transitan habitualmente por el área, algunos peatones cruzan la calzada pese a que no está permitido, ignorando el puente peatonal habilitado para atravesar la vía con seguridad.