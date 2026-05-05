Movilidad en Ibiza: el Govern agilizará la construcción del 'parking' de sa Real si cumple "con todos los requisitos"

El Govern balear declarará como proyecto de interés estratégico la construcción del edificio de aparcamientos con plantas subterráneas en sa Real, tal y como le solicitó el Ayuntamiento de Ibiza, si este cumple "con todos los requisitos" para agilizar así toda su tramitación, tal y como ha indicado este martes en el Parlament el vicepresidente autonómico, Antoni Costa. Por su parte, el PSOE incide en sus críticas contra esta iniciativa municipal que, pese "al gran rechazo vecinal", convertiría el barrio "en un polígono de coches".

La campaña contra este proyecto ha llegado al Parlament a raíz de una pregunta del diputado socialista Álex Pitaluga, quien ha recordado que se están recogiendo firmas para pedir su retirada y ha defendido la alternativa que propone el PSOE: plazas de aparcamiento bajo la E-10, el primer cinturón de ronda de la ciudad. En su intervención, Pitaluga ha rechazado que el Govern se plantee aprobar el interés estratégico para estas obras, ya que, a su juicio, es un modelo que, "lejos de resolver el problema [de estacionamiento], lo puede agravar al meter más coches dentro de la ciudad".

El diputado del PSOE ha advertido de que se trata de "un proyecto privado", puesto que su construcción y gestión se plantean como una concesión administrativa, además de que el estudio económico plantea unas tarifas elevadas para aparcar en este aparcamiento.

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Por su parte, Antoni Costa ha defendido que es el Consistorio de Ibiza el que pide recurrir a la vía del interés estratégico, de manera que el Govern balear atenderá esta propuesta "como no puede ser de otra manera". "No es una declaración arbitraria ni discrecional", ha subrayado el vicepresidente, insistiendo en que el interés general se avala con una memoria de la necesidad del proyecto y "los informes pertinentes".

"Vamos a respetar escrupulosamente lo que nos pidan el Ayuntamiento [de Ibiza] y el resto de administraciones locales", ha subrayado. En respuesta a las críticas por la oposición vecinal al "macroaparcamiento de sa Real", Costa también ha valorado que el equipo de gobierno "escucha y se ha reunido" con los residentes en el barrio "para intentar buscar un consenso".