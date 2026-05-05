Mayores de Mallorca invaden Ibiza en el primer viaje del Imserso mallorquín

El primer turno de los viajes culturales para personas mayores de 60 años organizados por el Consell de Mallorca ha arrancado este martes con las primeras visitas a Eivissa y Formentera. El programa, que este año llegará a 216 beneficiarios, propone una estancia de cuatro días y tres noches para conocer el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de las Pitiusas.

La iniciativa da continuidad a un programa que ya ha incluido viajes a Menorca y Perpiñán, según ha informado la institución insular en un comunicado. En esta ocasión, los participantes recorrerán algunos de los espacios más emblemáticos de Ibiza y Formentera, con actividades pensadas para acercarlos a la historia, las tradiciones y el entorno natural de ambas islas.

Una ruta por Ses Salines, Dalt Vila y Formentera

El viaje ha comenzado con una visita al Parque Natural de Ses Salines, su centro de interpretación, una parada en el mirador de Es Vedrà y un recorrido por Sant Josep de sa Talaia. Durante los próximos días, los mayores participantes visitarán Dalt Vila mediante una ruta teatralizada, el Museo Arqueológico de Eivissa, el mercado de Punta Arabí y varios enclaves del norte de la isla, como Santa Gertrudis y Sant Miquel de Balansat.

El itinerario incluye también una jornada completa en Formentera, con visitas guiadas al faro de la Mola, el faro del Cap de Barbaria, Sant Francesc y el conjunto megalítico de Ca Na Costa. Coincidiendo con el inicio del primer turno, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha visitado a los participantes para compartir con ellos los primeros momentos del viaje e interesarse por sus impresiones.

"Este programa permite acercarse a lugares como Eivissa y Formentera desde otra mirada, no como una visita puntual, sino como una experiencia para entender el territorio, sus paisajes y su historia", ha señalado Fuster. El conseller ha destacado además que la propuesta ofrece a las personas mayores la oportunidad de seguir descubriendo, moverse y formar parte activa de este tipo de actividades.