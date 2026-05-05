Llama la atención: que siete meses después de la dana que causó estragos en Ibiza la reforma de la carretera del aeropuerto siga en estudio

Que siete meses después de la dana que provocó estragos en la isla y, concretamente, en la autovía del aeropuerto, la reforma de esta vía siga en fase de estudio. En octubre del pasado año, el director general de Recursos Hídricos del Govern balear aseguró que la solución elegida se anunciaría en «unas semanas», pero de momento habrá que esperar. El Govern afirma ahora que está trabajando para mejorar el sistema de drenaje de la autovía, con un estudio integral que tiene como objetivo resolver el problema estructural de la infraestructura, que sufre inundaciones cada vez que hay episodios de fuertes lluvias, aunque nunca tan graves como las que registró en octubre.

Llama la atención

La enorme cifra de vuelos registrados en el aeropuerto de Ibiza durante el fin de semana de los ‘openings’ de las discotecas. La terminal ibicenca registró 1.281 vuelos en solo seis días, entre el jueves 23 y el martes 28 de abril, con una media de 213.5 al día. Hay que tener en cuenta que en las semanas precedentes la media nunca había superado los 195 y que, incluso, el número ha sido inferior en el primer fin de semana de mayo, ya con la temporada lanzada y en pleno puente.