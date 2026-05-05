José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza: "La temporada será muy similar a la de 2025, si Trump quiere"

El balance que el sector turístico de Ibiza y Formentera hace del puente de mayo es "positivo" en líneas generales, aunque, en muchos casos, "no se han cumplido todas las expectativas" debido al mal tiempo que ha reinado este pasado fin de semana. Es lo que apunta Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), que califica de "agridulce" el arranque de este mes. "En el caso de la restauración se podría decir que los resultados han sido aceptables, pero el segmento concreto de las terrazas de playa ha patinado porque el clima no era apacible", asegura.

Por su parte, Miguel Tur, presidente de Pimeef Restauración, habla de "un fin de semana bastante animado" para el sector, no solo gracias a la afluencia de turismo nacional e internacional sino también por el hecho de que el domingo fuera el Día de la Madre, "una de las jornadas con más trabajo del año" para la mayoría de los restaurantes, en especial, los que están abiertos de enero a diciembre.

La presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), la ibicenca Alicia Reina, habla de "buenos niveles de ocupación para estas fechas, especialmente concentrados en el fin de semana, con un cliente principalmente internacional, aunque también ha habido algo de mercado nacional de última hora". "No estamos aún en cifras de temporada alta, pero sí se percibe claramente que la demanda se activa y que Ibiza sigue siendo un destino muy atractivo", señala. Respecto a las preferencias de las personas que pernoctan en los hoteles de la isla, habla de una tendencia a "estancias algo más cortas" y de una clientela que reserva con menos antelación, una dinámica que "ya se viene consolidando en los últimos años". "También hay una mayor sensibilidad al precio, lo que obliga a ser muy estratégicos en la gestión de tarifas sin perder posicionamiento", añade.

"Siempre los primeros días de mayo son de arrancada y las cifras de ocupación nunca son muy altas, pero sí que es verdad que este año, al coincidir el puente pegado al fin de semana, se podían haber esperado mejores resultados, pero el tiempo no ha acompañado", reconoce el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino.

El presidente de la Pimeef, Alfonso rojo, en una imagen reciente. / Toni Escobar

Para las discotecas de Ibiza, este fin de semana largo, del 1 al 3 de mayo, "ha sido tranquilísimo" si se compara con los openings, cuyos números, por cierto, "han sido casi idénticos a los del año pasado". Es lo que explica José Luis Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza. "Están ya prácticamente en marcha todas las discotecas de la isla y la gran mayoría han abierto viernes, sábado y domingo y han funcionado bien, pero, por supuesto, nada que ver con las aperturas, eventos reconocidos mundialmente para los que la gente reserva sus entradas, los vuelos y los hoteles con muchos meses de antelación", señala.

Perspectivas para esta temporada

Cuando se habla de las perspectivas para esta temporada que acaba de arrancar, tanto el sector del ocio nocturno como la hostelería se muestran "optimistas", aunque "la inestable situación geopolítica" genera mucha "incertidumbre". Ese término lo repiten todos los sondeados. "En este momento las expectativas son buenas, aunque hay esas noticias alarmantes de compañías aéreas que están anunciando que van a reducir frecuencias, que yo creo que son más bien globos sonda para tantear la situación. Ahora mismo, a pesar de la inestabilidad global, que es lo único que no podemos controlar, no tenemos bajadas de los dígitos de ocupación ni de cancelaciones de reservas", señala Rojo. "Cuanto antes se acabe el conflicto en Oriente Próximo muchísimo mejor para todos, pero que nadie espere que cuando se firme un acuerdo los precios de la gasolina vayan a bajar a los niveles previos", apunta a continuación.

"La situación geopolítica internacional nos tiene a todos en ascuas", asegura también Miguel Tur, que no se atreve a vaticinar cómo irá la temporada para el sector de la restauración. "A diferencia de los hoteles, que cuentan con reservas a medio y largo plazo y con eso pueden vislumbrar más o menos cómo les irá, los restaurantes van muy al día", explica.

José Luiz Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza. / Vicent Mari

"Yo creo que la temporada va a ser buena, muy similar a la del año pasado, pero si Trump quiere", subraya, por su parte, Benítez, después de recordar que los hábitos han cambiado y que ahora las vacaciones se programan con poca antelación y que, a la hora de elegir destino, influyen factores como el tiempo o el precio de los vuelos. "Estamos inmersos en dos guerras cercanas y sobre todo una de ellas, la de Oriente Próximo, puede influir bastante en los precios", remarca.

A pesar de la sensación de "incertidumbre" provocada por conflictos como el de Oriente Próximo, los hoteleros, afirma Sendino, tienen "perspectivas buenas". Lo confirma también la presidenta en Balears de la AEDH: "Las expectativas son moderadamente optimistas. Las reservas para junio, julio y agosto avanzan a buen ritmo, aunque con ese patrón de booking window más corto". Para Reina es clave este año seguir apostando por un turismo de mayor calidad, más alineado con la sostenibilidad y con una mejor convivencia con el residente". "Ibiza tiene una marca muy potente, pero es fundamental cuidarla y gestionar bien el crecimiento", insiste.

Retos

Asimismo, Reina habla de todos los retos importantes a los que se enfrentan los hoteleros en esta temporada: "Por un lado, la incertidumbre económica en algunos mercados emisores; y por otro, problemas estructurales como la falta de vivienda para trabajadores, que sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector y condiciona la operativa de los establecimientos".

Son los mismos desafíos a los que hace referencia Sendino. "Ya se ha asumido que encontrar trabajadores es difícil y cada año se dedica mucho esfuerzo a intentar completar plantillas", señala.

"El gran caballo de batalla" también para el sector de la restauración es el problema de la vivienda, que dificulta, en especial a los negocios de temporada, atraer personal. Así lo apunta Tur, que enumera otros retos importantes como "la inestabilidad de los precios", que provoca en ocasiones que se tengan que cambiar los menús cuando algún producto se encarece mucho.

En el caso de las salas de fiestas, "de momento, no están teniendo problemas para cubrir sus plantillas". "Somos un sector con gente muy fiel, que suelen ser jóvenes que vienen a Ibiza cada año para hacer la temporada. Algunos de ellos se han escapado el fin de semana para trabajar en los opening y regresarán un poco más adelante", afirma.