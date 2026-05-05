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Incendio

Arde un pequeño gallinero en el norte de Ibiza

Siete bomberos y dos camiones se desplazan hasta el kilómetro 6,5, aunque el fuego ya lo habían controlado los propietarios con mangueras

Imagen del corral después del incendio

Imagen del corral después del incendio / José Luís Rodríguez

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

Un pequeño incendio ha afectado este martes por la tarde a un "almacén tipo gallinero" situado en la carretera de Sant Miquel a Santa Gertrudis, a la altura del kilómetro 6,5, indican desde el Parque Insular de Bomberos de Ibiza. Según informan, el aviso se produjo alrededor de las 18 horas y hasta el lugar se desplazaron siete efectivos y dos camiones de bomberos. A su llegada, el fuego ya lo habían controlado los propietarios, que habían actuado con mangueras antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Los bomberos terminaron de extinguir las llamas y realizaron las comprobaciones necesarias en la zona afectada, aunque la intervención no revistió mayor gravedad. El incendio afectó parcialmente al interior del antiguo gallinero, algunas chapas de la estructura y una pequeña zona de césped próxima al corral.

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Los animales no sufrieron daños

En el corral había pocos animales y, según las mismas fuentes, ninguno resultó afectado por el fuego. Hasta el lugar también se acercaron efectivos de Protección Civil e Ibanat, aunque el incidente no pasó a mayores. El fuego quedó finalmente extinguido sin que se registraran daños de gravedad.

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