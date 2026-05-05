‘El Viatge de Tinnit’: la historia de Ibiza llega a Can Ventosa en una inspiradora travesía al pasado

Eivissa Escènica presenta ‘El Viatge de Tinnit’, un nuevo espectáculo de música y danza creado íntegramente en Ibiza que propone un recorrido simbólico por la historia de la isla a través de la figura de la diosa Tanit. La función tendrá lugar el 22 de mayo, a las 20.30 horas, en Can Ventosa, con entradas disponibles por 10 euros en la web del Ayuntamiento de Ibiza.

El montaje, concebido como una producción 100% local, reúne a músicos, bailarines y creadores nacidos o residentes en Ibiza. La idea original es de Arturo Pueyo y Lucía Cardona, con arreglos musicales de Pueyo y coreografías de Cardona, en colaboración con Raquel Ortiz.

La propuesta plantea un viaje escénico por las distintas etapas históricas y culturales de la isla. A medida que avanza el recorrido, también evoluciona la música, que transita por diferentes estilos y géneros, desde las primeras formas sonoras hasta el jazz y el pop actual.

La isla que ha visto crecer a sus artistas

Según explican sus creadores, el proyecto nace de la voluntad de impulsar una obra propia inspirada en Ibiza. "Llevábamos años pensando en crear un espectáculo de música y danza y nos dimos cuenta de que la isla que nos vio crecer era la mejor fuente de inspiración posible", señalan.

Uno de los ejes del espectáculo es la conexión cultural de Ibiza con otros territorios del Mediterráneo. "Mucha gente en Ibiza no es consciente de las conexiones culturales que tenemos con otras partes del Mediterráneo, como el Líbano, Túnez o Cerdeña. Tanit es una figura perfecta a través de la cual ver esas conexiones", destaca Arturo Pueyo.

Por su parte, Lucía Cardona aprecia la dimensión emocional del montaje y su vínculo con la isla. "Creo que es un espectáculo que la gente de Ibiza disfrutará, por apreciar el recorrido musical y cultural que ha vivido esta isla, lo variado que ha sido y todas las influencias que ha tenido de diferentes culturas", afirma la coreógrafa.

Cardona también destaca el valor de crear “en casa”, rodeada de artistas locales, y pone en relieve el formato de gran tamaño de la producción. "Pocas veces se ve hoy en día un espectáculo con diez músicos en directo y seis bailarinas. Somos muy afortunados de que se nos haya dado esta oportunidad y de que el público la pueda disfrutar", añade.

La formación musical está integrada por Ramsés Puente al violín, Astrid Canales a la viola y voz, Miquel Àngel Aguiló al violonchelo, Miquel Tur a la guitarra clásica y eléctrica, Arturo Pueyo al clarinete y saxofón, Nahuel Aschei a la trompeta, Héctor Koa a la flauta, Joan Carles Marí a la percusión, Llorenç Prats al piano y Chelu García a los teclados.

En escena, la parte coreográfica será interpretada por las bailarinas Lucía Cardona, Raquel Ortiz, Lorena Riera, Eira Riera, Claudia Roldán y Camila Perazzo, que darán forma visual a este viaje por el tiempo.

El proyecto ha sido financiado íntegramente por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza y cuenta también con la colaboración del departamento de Juventud, que ha facilitado espacios de ensayo. En la producción participan además las academias de danza Centro de Danza y Sabrina Dance Center, así como la marca ibicenca Ibimoda, encargada de crear el vestuario de uno de los fragmentos del espectáculo.