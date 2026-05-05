El polémico albergue Amistat de Sant Antoni, en el punto de mira por la Ley ómnibus: el PSOE acusa al PP de querer legalizarlo "por la puerta de atrás"

El PSOE ha denunciado este martes en el Parlament balear la intención del PP de introducir enmiendas a la Ley ómnibus para permitir la legalización como establecimientos turísticos de albergues juveniles que, según los socialistas, operan sin cumplir los requisitos exigidos. La formación advierte de que esta modificación podría afectar directamente al polémico albergue juvenil de Sant Antoni Amistat, un establecimiento de 350 plazas que, según recordó el diputado socialista Marco Guerrero, cuenta con un expediente abierto por el Consell de Ibiza y una orden de cierre cautelar del Ayuntamiento por funcionar presuntamente como un “hotel encubierto”.

Guerrero ha centrado su intervención en el caso de Sant Antoni, donde el albergue pasó en su día de ser un hostal turístico de 86 plazas a operar como albergue juvenil con 350 plazas. “A Sant Antoni tenemos un albergue con orden de cierre cautelar y usted y su Govern lo pretenden legalizar por la puerta de atrás”, ha denunciado el diputado socialista durante el debate parlamentario.

El PSOE sostiene que las enmiendas planteadas por el PP modificarían la regulación de los albergues y permitirían que aquellos establecimientos que ya operaban como albergues juveniles sin cumplir los requisitos esenciales quedaran incorporados de forma inmediata al ámbito de la Ley turística balear. Guerrero ha advertido de que esta vía supondría una legalización sin periodo transitorio y en un contexto en el que, según los socialistas, también se abre la puerta a ampliar plazas mediante resolución de los consejos insulares.

El diputado ibicenco ha acusado al PP de apostar por “más cantidad y más descontrol” y ha considerado especialmente grave que esta fórmula pueda tener efectos en municipios como Sant Antoni, donde, a su juicio, este modelo está vinculado al “turismo de borrachera y de baja calidad”. “Ibiza no necesita ni más plazas turísticas ni más turismo de borrachera”, ha afirmado Guerrero, quien también ha reprochado al Govern de Marga Prohens haber prometido al inicio de la legislatura que no habría crecimiento de plazas turísticas.

El PSOE carga contra el “caso Triguero”

La diputada socialista Pilar Costa también se ha referido a esta cuestión durante el pleno del Parlament y ha calificado de “muy grave” la maniobra legislativa. Costa ha acusado al PP de “hacer leyes a medida” y ha relacionado esta modificación con otros episodios recientes, entre ellos la polémica por el acceso del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, a una vivienda de precio limitado.

“Visto que la conselleria de Vivienda facilita que el alcalde de Ibiza se quede en una vivienda a precio limitado, ya puede pasar cualquier cosa en este Govern”, ha afirmado Costa, que ha utilizado este caso para cuestionar la actuación del Ejecutivo autonómico y del PP en materia de vivienda, turismo y gestión pública.

La diputada también ha recordado que el PP ya modificó la ley de excesos, reduciendo, según el PSOE, zonas de protección frente al turismo de descontrol en Sant Antoni. Para Costa, la nueva enmienda sobre los albergues encaja en una misma línea política: “Siempre acaban haciendo las leyes a medida”.

Críticas por los contratos a Vito Quiles

En la tercera parte de su intervención, Costa ha denunciado que tanto el Consell de Ibiza como el Ayuntamiento de Sant Antoni destinen recursos públicos a contratar servicios vinculados a Vito Quiles, el agitador ultra que ejerce como reportero en EdaTV, la plataforma de Javier Negre, a quien la diputada socialista ha definido como un “acosador”. La parlamentaria ha criticado que instituciones gobernadas por el PP financien este tipo de actuaciones y ha asegurado que estas decisiones reflejan una determinada forma de hacer política.

Costa también ha puesto en duda el grado de ejecución de las inversiones previstas por el Govern en materia de turismo sostenible. Según la diputada, algunos proyectos acumulan importantes retrasos, entre ellos uno en Sant Antoni que, afirmó, fue licitado hace dos años y apenas ha alcanzado un 5% de ejecución.

Con todo, el PSOE enmarca las enmiendas del PP a la Ley ómnibus en una estrategia que, según los socialistas, beneficia situaciones irregulares, aumenta la presión turística y contradice los compromisos iniciales del Govern balear sobre contención de plazas.