La Colla de Sa Bodega lleva el ritmo de las 'castanyoles' de Ibiza a Oporto

La Colla de Sa Bodega, una de las agrupaciones de baile tradicional más representativas de Ibiza, ha participado este fin de semana en el Encuentro Ibérico de Música y Danzas Tradicionales, celebrado en la ciudad portuguesa de Oporto. El evento reunió a diferentes grupos de la península ibérica con el objetivo de compartir, difundir y preservar las tradiciones populares.

La expedición ibicenca viajó hasta la ciudad lusa invitada por, el Núcleo de Etnografía y Folclore de la Universidad de Oporto, (Nefup) una histórica entidad universitaria dedicada a la divulgación de la música, el baile y las tradiciones populares portuguesas. El encuentro tuvo lugar en el emblemático Rectorado de la Universidad de Oporto, uno de los edificios más reconocidos del centro histórico de la ciudad.

La Colla de Sa Bodega en su viaje a Oporto. / La Colla de Sa Bodega

Durante la tarde del sábado, la Colla de Sa Bodega ofreció una actuación de ball pagès dentro de un programa compartido con otros grupos tradicionales de Portugal y España. La cita permitió mostrar al público portugués la riqueza del patrimonio folclórico pitiuso, tanto a través de las danzas como de la indumentaria tradicional y la música popular de Ibiza.

Bailes, cena, tradiciones y música

La participación de la colla coincidió además con la celebración de la conocida Queima das Fitas, una de las fiestas académicas más importantes de Portugal, que cada año llena las calles de Oporto de actividades culturales y musicales. Tras el espectáculo, los integrantes de la agrupación ibicenca compartieron una cena de confraternización con el resto de participantes en la sede del (Nefup) y asistieron posteriormente a la tradicional Monumental Serenata, un acto multitudinario de fado académico que se celebra de madrugada junto a la histórica Cadeia da Relação, antiguo edificio judicial y penitenciario del siglo XVIII reconvertido hoy en espacio cultural.

Además de las actuaciones, el viaje incluyó una visita guiada por Oporto y Vila Nova de Gaia, que permitió a los miembros de la Colla de Sa Bodega conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad portuguesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La agrupación ha valorado positivamente la experiencia, en la que participaron integrantes del grupo de todas las edades, destacando además el intercambio cultural vivido con los demás integrantes y la excelente acogida recibida por parte de la organización y del público asistente.

Con esta participación, la Colla de Sa Bodega continúa con su labor de promoción y conservación de las tradiciones ibicencas fuera de la isla, llevando el nombre de Ibiza y su cultura popular a escenarios internacionales.