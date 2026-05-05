“Calcetines, latas, botellas, orines y hasta cucarachas”: Elisabeta Rus, usuaria del autobús de Ibiza-Santa Eulària denuncia la suciedad de los vehículos

Usuarios habituales de la línea de autobús que une Ibiza y Santa Eulària se quejan del mal estado de algunos vehículos de la nueva contrata, así como de los retrasos, los cambios de ruta y la falta de información en el servicio. Las quejas parten especialmente de pasajeros que utilizan a diario el transporte público para desplazarse a sus puestos de trabajo.

En un vídeo facilitado a Diario de Ibiza se puede apreciar el estado del interior de uno de los autobuses, donde se observan restos de basura, botellas, latas, papeles, calcetines y otros residuos acumulados en distintas zonas del vehículo. Los usuarios aseguran, además, que en algunos autobuses han llegado a ver cucarachas y critican la falta de limpieza y mantenimiento, así como el fuerte olor a orines en el interior.

Una de las usuarias habituales de la línea, Elisabeta Rus, explica que utiliza el autobús todas las mañanas para ir a trabajar y asegura que llevan varios días viajando en el mismo vehículo en malas condiciones. Según su testimonio, el autobús presentaba suciedad, mal olor y restos de basura. “Es increíble”, lamenta la pasajera, que asegura que la situación se repite desde hace días.

Retrasos, cambios de ruta y desorganización

Las quejas también se centran en los retrasos. Los usuarios afirman que algunos autobuses no llegan a la hora prevista, lo que provoca problemas a quienes dependen del servicio para llegar al trabajo. Rus asegura que en una ocasión tuvo que coger un taxi porque el autobús no llegó puntual y que en otras ocasiones ha sufrido esperas de más de una hora, al igual que muchos vecinos.

Además, algunos pasajeros critican cambios de ruta y falta de organización. Según el testimonio de la usuaria, un conductor llegó a desviarse hacia Can Misses por la autovía al no conocer correctamente el recorrido, lo que habría dejado a personas esperando en paradas como Ca na Negreta. También señala que en ocasiones los usuarios son trasladados hasta el Cetis y allí se les indica que deben coger otro autobús, sin haber recibido información previa.

La falta de puntualidad, según los afectados, está teniendo consecuencias en su día a día. Rus relata que un retraso le impidió recoger a su hija del comedor y asegura que su jefe ya conoce los problemas que sufre para llegar a tiempo al trabajo por culpa del autobús.

Los usuarios sostienen que han contactado con la empresa para pedir información, pero aseguran que no han recibido respuestas claras. Ante esta situación, varios pasajeros tienen intención de seguir grabando vídeos para dejar constancia del estado de los vehículos y de las incidencias en el servicio. También aseguran que están "cansados" y que no pueden más con una situación que, según afirman, se repite a diario.