11.000 personas visitaron el barco-museo 'Art Explora' en el puerto de Ibiza

El 'Art Explora Festival' y su barco-museo cerraron su escala en Ibiza con más de 11.000 visitantes durante los siete días en los que permanecieron en IGY Ibiza Marina, del 23 al 29 de abril. La iniciativa, gratuita y abierta a todos los públicos, volvió a evidenciar el interés por este formato cultural itinerante, que busca acercar el arte y las experiencias creativas a audiencias amplias.

Durante su estancia en la isla, el festival contó con la participación de 1.150 personas procedentes de centros educativos y organizaciones sociales. En total, se organizaron más de 28 talleres específicos, con 39 grupos y 20 entidades implicadas. Además, se desarrollaron 14 actividades abiertas al público, entre talleres creativos, sesiones de narración, propuestas participativas y visitas guiadas, que reunieron a 362 asistentes.

Colla de Sa Bodega bailando en el puerto de Ibiza con el barco-museo Art/Explora. / Cintia Sarria

La programación se completó con tres espectáculos en directo, en los que participaron seis artistas de España y Líbano, con propuestas que incluyeron danza folclórica y sesiones de dj.

El arte para todas las personas en el mundo

El director ejecutivo de 'Art Explora', Bruno Julliard, destacó que la escala en Ibiza confirma “la solidez” del modelo del festival, basado en “ofrecer acceso gratuito a experiencias culturales de calidad, en conexión con el contexto local”. Según señaló, 'Art Explora' parte de la convicción de que “el arte debe ser accesible para todos”, un propósito que, en un territorio marcado por los intercambios en el Mediterráneo, adquiere “un significado especial”.

El eje de la programación fue el barco-museo, que ofreció experiencias inmersivas centradas en las culturas y relatos del Mediterráneo. Entre ellas figuraron un recorrido sonoro desarrollado junto a Ircam/ Centre Pompidou y Mediterranean Wonders, una experiencia de realidad virtual creada con Ubisoft que permitió explorar ciudades como Alejandría, Atenas o Venecia.

Anillos tradicionales ibicencos en la demostración de baile de la Colla de Sa Bodega. / Cintia Sarria

En paralelo, el entorno portuario acogió actividades en vivo y formatos participativos, con actuaciones como el ball pagès de la Colla Sa Bodega o una sesión de dj de Jana Saleh. Estas propuestas generaron espacios de encuentro entre la cultura local y la creación contemporánea.

Los talleres tuvieron también un papel central como espacios de transmisión e intercambio. La programación combinó tradiciones ibicencas, como el trabajo con esparto o el ball pagès, con prácticas procedentes de otros contextos culturales, entre ellas el 'suminagashi', 'Sea of Sounds' o el recorrido 'Ibiza Cinema Walk', centrado en el vínculo entre la isla y el lenguaje cinematográfico.

Art Explora Festival Barco-Museo en el puerto IGY de la Marina. / Cintia Sarria.

El festival incorporó además un enfoque inclusivo, facilitando la participación de distintos perfiles de público. Además de grupos escolares, asistieron personas con necesidades específicas, mayores y colectivos con menor acceso a la oferta cultural, que pudieron participar tanto en las visitas al barco-museo como en los talleres.

Algunos de los colectivos y escolares que participaron en los talleres del barco-museo. / Cintia Sarria

Tras sus escalas en Barcelona e Ibiza, el 'Art Explora Festival' continuará su recorrido en 2026 con una nueva parada en Cascais, Portugal, del 18 al 28 de junio, dentro de su objetivo de conectar territorios y acercar la cultura al mayor número de personas posible.