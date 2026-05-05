Ibiza suma nueve banderas azules este verano

Ibiza contará este año con nueve banderas azules entre playas y puertos deportivos, dentro de los distintivos concedidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que cada año reconoce la calidad de los servicios, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y el estado de las aguas de baño.

En el conjunto de Baleares se han otorgado 47 banderas azules, de las que 33 corresponden a playas y 14 a puertos deportivos. Por islas, Ibiza suma nueve reconocimientos, Mallorca concentra 33 y Menorca obtiene cinco.

El Port de Sant Miquel recupera la bandera azul

La principal novedad en Ibiza es la recuperación de la bandera azul en el Port de Sant Miquel, en Sant Joan. Este municipio contará también con los distintivos de Cala Benirràs y Cala Sant Vicent.

En Santa Eulària, las playas reconocidas son Santa Eulària, Cala Llenya, es Canar y es Figueral. En cambio, la playa des Riu, que sí contó con bandera azul el año pasado, pierde este año el distintivo.

Dos puertos deportivos reconocidos en la isla

A las playas se suman los dos puertos deportivos ibicencos que vuelven a obtener bandera azul: el Club Nàutic Sant Antoni y Marina Ibiza.

El Club Nàutic Sant Antoni revalida este reconocimiento de manera ininterrumpida desde 2014. La entidad ha destacado que este distintivo premia el uso racional de los recursos, la gestión ambiental de las instalaciones y la concienciación de los usuarios sobre la protección del medio marino y la navegación sostenible.

Bandera azul izada en el Club Náutico de Sant Antoni. / Club Náutico Sant Antoni

En el conjunto de España, 111 puertos deportivos han recibido este año la bandera azul. De ellos, 14 se encuentran en Baleares: once en Mallorca, dos en Ibiza y uno en Menorca.

Qué reconoce la bandera azul

La bandera azul es un distintivo internacional que se concede a playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas que cumplen una serie de criterios vinculados a la calidad ambiental y a los servicios que ofrecen.

En el caso de las playas, se valora especialmente la calidad del agua, la seguridad, la presencia de servicios, la accesibilidad, la información ambiental y la correcta gestión del entorno. En los puertos deportivos, el programa también analiza la sostenibilidad de las instalaciones, la gestión de residuos, el ahorro de recursos y las acciones de sensibilización ambiental.

Baleares gana una bandera más en playas

Baleares ha obtenido este año 33 banderas azules en playas, una más que el año anterior. La comunidad mantiene además sus 14 distintivos en puertos deportivos, por lo que alcanza un total de 47 reconocimientos.

España vuelve a liderar el ranking mundial de banderas azules, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año pasado, además de 111 puertos deportivos y seis embarcaciones turísticas reconocidas.