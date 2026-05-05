Gran hermano 24 horas: la vida en directo de una pareja de 'xoriguers' del instituto Sa Colomina de Ibiza

El instituto Sa Colomina ha puesto en marcha el ‘Xoriguer-Stream’, una iniciativa que permite seguir en directo, durante las 24 horas del día, la nidificación de una pareja de xoriguers, cernícalos comunes (Falco tinnunculus) que ha elegido las instalaciones del centro para reproducirse.

El proyecto lo ha impulsado la comisión ambiental del instituto y coordinado por Inés Olalla, coordinadora ambiental del centro y profesora de Biología y Geología. La acción la presentarán el próximo 14 de mayo en la I Jornada de intercambio de experiencias de los programas Centros Ecoambientales, Centros Educativos Promotores de la Salud y Centros para la Ciudadanía Global y Transformadora, organizada por la Conselleria de Educación y Universidades.

Un laboratorio vivo para aprender de la naturaleza

La iniciativa busca acercar la biodiversidad urbana al alumnado y convertir el instituto en un laboratorio vivo. La cámara instalada en el nido permite observar el comportamiento de estas aves, desde la incubación hasta la alimentación de los polluelos. Desde el centro destacan que la observación directa de la fauna permite al alumnado ir más allá de la teoría y plantearse preguntas sobre los ciclos de vida, la cadena trófica y el papel de los depredadores en el ecosistema. El instituto ya cuenta, además, con un huerto ecológico dentro de su apuesta por la educación ambiental.

"Queremos que nuestros alumnos y alumnas aprendan a observar y a pensar. Ver el esfuerzo de la incubación o la frenética alimentación de los polluelos genera una empatía con el entorno que ningún libro de texto puede igualar", afirman desde el centro.

La emisión ya está disponible de forma abierta a través del canal de YouTube del instituto por lo que tanto la comunidad educativa como el resto de la población de Ibiza puede seguir este nuevo hito de la fauna local.