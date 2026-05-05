Gas de la risa, obras en plena temporada y los problemas de vivienda en Ibiza: las preocupaciones de los hoteleros de Sant Antoni

La junta de la Asociación Hotelera de Sant Antoni ha celebrado este martes una reunión para analizar los principales asuntos que preocupan al sector en el municipio, en un momento clave para el desarrollo de la temporada turística.

Durante el encuentro, los hoteleros abordaron cuestiones como la problemática del consumo de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, así como las obras en zonas turísticas y el impacto que estas actuaciones pueden tener en la operativa diaria de los establecimientos.

Preocupación por las medidas en materia de vivienda

Otro de los asuntos tratados durante la reunión fue el ámbito normativo. Desde la Asociación Hotelera trasladaron su preocupación y cierto asombro ante las últimas medidas planteadas en materia de vivienda, entre ellas la conocida como Ley Ómnibus. La entidad también abordó la próxima renovación de su junta directiva, que se llevará a cabo en la asamblea general prevista para el 22 de mayo.

Desde la Asociación Hotelera de Sant Antoni destacaron la importancia de seguir trabajando de forma coordinada con las administraciones para dar respuesta a los retos actuales y garantizar el correcto desarrollo de la actividad turística en el municipio.