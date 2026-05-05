Estos son los ganadores del Concurso de Fotografía Beni Trutmann en Formentera

El Consell de Formentera entregó este lunes los premios del XXIII Concurs de Fotografia Beni Trutmann e inauguró en la sala de exposiciones del Ajuntament Vell de Sant Francesc la muestra con una selección de las imágenes presentadas este año al certamen, según informó la institución insular. El acto, organizado por el Consell Insular de Formentera a través del área de Cultura, contó con la participación de la consellera de Cultura, Juventud y Mayores, Eva Nieto, encargada de entregar los galardones. La cita reunió a participantes, familiares y público, y, según el Consell, "consolida este concurso como una de las propuestas culturales más arraigadas de la isla".

El concurso, dedicado a la memoria del fotógrafo Beni Trutmann, mantiene su foco en la naturaleza de Formentera y en la relación entre las personas y su entorno. Según señala el comunicado, el certamen contribuye a "mantener vivo el espíritu y la mirada de un autor que documentó durante décadas la transformación de la isla".

Un certamen ligado a la naturaleza y a la memoria visual de la isla

En las categorías generales de fotografía en color, blanco y negro y denuncia fotográfica, los premios están dotados con 500 euros, 300 euros y 200 euros, respectivamente.

En la categoría de fotografía en color, el primer premio, dotado con 500 euros, fue para Marcos Colomar Verdera. El segundo premio, de 300 euros, recayó en Sílvia Prio, mientras que el tercer premio, de 200 euros, fue para M. Isabel Pajares Vivar.

En la categoría de blanco y negro, el primer premio, dotado con 500 euros, fue para Giulia Bonini. El segundo premio, de 300 euros, correspondió a Isabel M. Pedret Rovira, y el tercer premio, de 200 euros, fue para M. Isabel Pajares Vivar.

En la categoría de denuncia fotográfica, el primer premio, de 500 euros, fue para Pep Juan Castelló. El segundo premio, dotado con 300 euros, fue para Sara Ruano Vázquez, y el tercero, de 200 euros, para Ainhoa Ezkurra. En la categoría júnior, cuyos premios consisten en cámaras digitales, el primer premio fue para Daniel Colomar Riera, el segundo para Amalia Zaharia y el tercero para Emily Ponce.

Una exposición con distintas miradas sobre Formentera

El Consell Insular de Formentera felicitó a todos los premiados y participantes por "la calidad de las obras presentadas" y por "su contribución a mostrar diferentes miradas sobre la isla".

La exposición permite realizar un recorrido por las distintas perspectivas que los participantes han aportado sobre Formentera, desde la belleza del paisaje hasta reflexiones más críticas vinculadas al territorio, según explica la institución.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones del Ajuntament Vell hasta el 16 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Los domingos, festivos y lunes por la mañana permanecerá cerrada.

Con esta nueva edición, el Consell de Formentera afirma que "continúa apostando por la fotografía como herramienta de expresión cultural y por la preservación de la memoria visual de la isla, en línea con el legado de Beni Trutmann".