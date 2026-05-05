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De la fiesta al aeropuerto: detenido en Ibiza con 20 móviles sustraídos en locales de ocio nocturno

La Guardia Civil recupera 19 iPhones y un Samsung valorados en más de 20.000 euros de un hombre que pretendía viajar hacia México

La guardia civil reteniendo los 20 móviles robados en el aeropuerto

La guardia civil reteniendo los 20 móviles robados en el aeropuerto

GUARDIA CIVIL

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Ibiza a un hombre que pretendía abandonar la isla con 20 teléfonos móviles de alta gama en su equipaje. El arrestado tenía previsto viajar primero a Madrid y, desde allí, continuar el trayecto hacia México.

La intervención se produjo durante un control en los filtros de seguridad del aeropuerto, donde agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras detectaron entre las pertenencias del pasajero 19 teléfonos iPhone y un terminal Samsung cuyo valor de mercado supera los 20.000 euros. Según fuentes de la Guardia Civil, el hombre no pudo justificar la procedencia de los dispositivos y ofreció explicaciones contradictorias cuando los agentes le preguntaron. Ante las sospechas, los guardias civiles procedieron a intervenir los teléfonos e iniciar las comprobaciones correspondientes.

Los agentes rastrean los IMEI para localizar a los propietarios de los terminales

A través de los códigos IMEI, los investigadores lograron contactar con varios de los propietarios. Hasta el momento, se ha confirmado que al menos seis de los móviles habían sido robados recientemente en distintos locales de ocio nocturno de Ibiza.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil ya ha devuelto dos terminales a sus legítimos dueños y continúa trabajando para localizar al resto de propietarios de los dispositivos recuperados. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Ibiza como presunto autor de un delito de hurto continuado.

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